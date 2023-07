Goodwood 2023 – Hyundai zeigt den ersten Elektro-N

Hyundai überträgt das Konzept seiner Sportmodelle N erstmals auch auf ein Elektroauto. Beim Goodwood Festival of Speed debütiert an diesem Wochenende der Ioniq 5. Der vordere Motor leistet 166 kW/226 PS, der hintere 282 kW/383 PS. Die Systemleistung kann per Boost kurzzeitig auf 478 kW /650 PS angehoben werden. In 3,4 Sekunden beschleunigt der Elektro-Sportler dann auf Tempo 100 und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h.

N e-shift und N Active Sound+ simulieren die Zugkraftunterbrechung eines Schaltwagens und den Klang eines Verbrenners mit Getriebe und die Zugkraftunterbrechung beim Schalten. Bei der Reichweitenangabe hält sich Hyundai noch zurück. Der N ist zwei Zentimeter tiefergelegt und fünf Zentimeter breiter als die Standardversion und zeichnet sich auch durch eine höhere Karosseriesteifigkeit aus. (aum)

