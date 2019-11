Goodyear steigt in den Motorsport ein

Goodyear steigt 2020 in den deutschen Motorsport ein.

Goodyear blickt auf eine lange Historie im Motorsport zurück. Mit 14 Siege bei den 24 Stunden von Le Mans und 368 Formel-1-Rennen halten sie den Rekord. Nun kommt der Reifenhersteller wieder auf die Rennstrecke. Auf der Nürburgring-Nordschleife wird der Reifenhersteller zahlreiche Teams in der VLN-Langstreckenmeisterschaft und beim 24-Stunden-Rennen ausstatten. Zugleich gehen die Teilnehmer des BMW-M240i-Racing-Cup sowie die Starter der TCR-Klasse in der „Grünen Hölle“ exklusiv auf Goodyear an den Start. Des Weiteren werden auch die Teilnehmer der beiden Breitensportserien DMV GTC und DMV NES 500 mit ihren Tourenwagen und GT-Fahrzeugen exklusiv mit Rennreifen der Marke ausgerüstet.

Die Entscheidung soll die Marke Goodyear in den Bereichen Motorsport und Ultra-Ultra-High-Performance (UUHP) stärken. In diesem Jahr kehrte das Unternehmen mit der Einführung der Straßenreifen aus der Eagle-F1-Supersport-Reihe in dieses Segment zurück. Damit feierten sie ein erfolgreiches Comeback im europäischen und internationalen Sportwagen-Rennsport. Nach dem Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wurde das Motorsportengagement in der European Le Mans Series (ELMS) weiter ausgebaut. In Großbritannien kehrt Goodyear als exklusiver Reifenpartner der British Touring Car Championship (BTCC) zurück.

