Gourmet Rallye – Kulinarik & Motorsport

Die 6. Internationale Gourmet Rallye mit Start in Schlierbach und Ziel in Kirchdorf an der Krems bescherte den 25 Teams Kulinarik & Motorsport. Ein unvergessliches Erlebnis auf den schönsten Straßen Österreichs.

Die enorme Hitze machte dabei nicht nur manchem Oldtimer oder Roadster zu schaffen. Sondern auch den Fahrern und Copiloten. So wurden neben der Fahr-Geschicklichkeit auch die Geschmacksnerven auf eine harte Probe gestellt. Bei 4 Gourmetprüfungen galt es, unterschiedliche Käsesorten, Wildwürste, Schafmilcheis und geräucherte Fische aus dem Attersee am Geschmack zu erkennen. Am besten löste diese Aufgaben das Vater-Sohn-Duo Günther und Leon Schweiger. Sie sicherten sich auch den Gesamtsieg.

Nach dem Zieleinlauf in Kirchdorf wurden Fahrer und Beifahrer von zahlreichen Gästen beim Grill- und Chillfest empfangen. Krönender Abschluss: die Übergabe des 750 Euro-Schecks vom G&H Sport Classic Team an den Lions Club Kirchdorf an der Krems.

Kommendes Jahr steht dann die 7. Ausgabe der Gourmet Rallye auf dem Programm.

