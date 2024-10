Gowow will es mit Ori und Alpha versuchen

Das chinesische Hersteller Gowow will mit zwei Elektrokleinkrafträdern in Europa Fuß fassen. Die beiden Modelle Ori und Alpha unterscheiden sich optisch nur im Detail. Sie besitzen einen austauschbaren Akku mit einer Kapazität von 2,8 kWh bzw. 2,1 kWh. Für einige Länder in Europa wie die Schweiz und die Niederlande wird es auch eine auf 25 km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzte Mofa-Variante geben.

Sowohl die etwas höherwertigere Ori als auch die günstigere Alpha werden auf Wunsch mit freigeschalteter Offroad-Modus ohne Straßenzulassung ausgeliefert. Dann steigt die Leistung auf bis zu 9 kW (12 PS) und die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h – Alpha – bzw. 100 km/h. Als maximales Drehmoment gibt der Hersteller 420 Newtonmeter an. Die Preise für die L1e-Versionen beginnen bei 4990 Euro. Genannt werden Reichweiten von bis zu 100 Kilometern, was angesichts der doch sehr kleinen Batterien erstaunlich klingt.

