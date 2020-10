GP Ice Race – 2021 „Cold Start by GP“

Der GP Ice Race in Zell am See startet 2021 mit neuem Konzept als „Cold Start by GP“. Und zwar auf dem größeren Flughafengelände in Zell am See. Nach zwei überwältigenden ersten Jahren mit mehr als 20.000 Besuchern erfordert das Konzept ein Neuausrichtung. Leider ohne Zuschauer.

Cold Start by GP – die Zukunft

Das Format des GP Ice Race musste, Corona-bedingt so angepasst werden, dass ein Komplettausfall nicht in Frage kam. Zusammen mit lokalen Sponsoren und internationalen Automobilindustrie-Partnern erstellt das GP Team ein außergewöhnliches Programm. Über den gesamten Februar. Von Weltpremieren bis hin zu einmaligen Showfahrten. All das macht den ,Cold Start by GP‘ in Zell am See aus. Für das GP Ice Race 2022 schmiedet das Team bereits große Pläne. Die sehen unter anderem die Nutzung des gesamten Flughafens vor. Einschließlich seiner knapp 800 m langen, asphaltierten Landebahn.

Cold Start by GP – im Detail

Das Team des GP Ice Race, 2021 als „Cold Start by GP“, arbeitet mit Partnern wie dem Tourismus Verband Zell am See/Kaprun, Porsche, Škoda, Pirelli und vielen anderen zusammen. Über den gesamten Februar hinweg sind beim „Cold Start by GP“ Rallye-Weltmeister, internationale Markenbotschafter und andere „Eiskünstler“ vertreten. Immer Corona-konform. Man will die Fans an diesem Programm teilhaben zu lassen. das Team um Ferdi Porsche und Constantin Klein lässt die Fans beim Aufbau, der Umsetzung und der Zukunftsplanung virtuell teilhaben. Motorsport für Jedermann und zum „Anfassen“. Die langfristige Zielsetzung für das GP Ice Race bleibt bestehen. Es soll zu dem Automotive Winter Event in Europa heranwachsen.

Auf Grund der immer wieder wechselnden Bedingungen bei Reiseverboten, Quarantänebestimmungen und Durchseuchungsraten, werden die einzelnen Elemente des „Cold Start by GP“ im Laufe der nächsten Monate offiziell bestätigt.

