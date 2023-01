GP Ice Race wegen Warmwetter abgesagt

Das vom 27. bis 29. Jänner 2023 geplante GP Ice Race 2023 in Zell am See ist wegen Warmwetter abgesagt. Die andauernde und außergewöhnliche Warmwetterlage ist laut Veranstalter der Grund dafür. Anfang Dezember hatte es noch nach vielversprechenden Bedingungen ausgesehen.

Der Wetterumschwung der vergangenen Wochen hat dann aber dazu geführt, dass die Eisreserven unter das Minimum geschrumpft sind. Die Suche nach kurzfristigen Alternativlösungen erwies sich rasch als ebenfalls aussichtslos. Bereits erworbene Tickets bekommt man vollständig zurückerstattet. Es gibt keinen Ersatztermin. Für Ticket-Rückerstattungen per Mail support@ticket.io kontaktieren.

