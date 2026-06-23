Green Energy Center Innsbruck – 10 Jahre Mobilität mit Wasserstoff

Green Energy Center Innsbruck – 10 Jahre Mobilität mit Wasserstoff – Vor zehn Jahren wurde das Green Energy Center Europe (GEC) in Innsbruck anlässlich der ersten Wasserstofffahrt von Bergen in Norwegen nach Bozen eröffnet. Die damalige Flotte von Hyundai ix35 Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) demonstrierte erstmals die praktische Nutzbarkeit des europäischen Wasserstoff-Korridors entlang der TEN-T-Achse Skandinavien-Mittelmeer. Damals existierten entlang des Brenner-Korridors drei Wasserstofftankstellen: München, Innsbruck als zentrale Drehscheibe zwischen Nord-Süd und Ost-West sowie Bozen.

Zum zehnjährigen Bestehen des Green Energy Center Europe präsentiert der Codex Partner Hyundai Import GmbH gemeinsam mit der Green Energy Center Europe Codex Partnerschaft den neuen Hyundai NEXO und zieht Bilanz über zehn Jahre Wasserstoffmobilität entlang des Brenner-Korridors. Eine Pressefahrt führt am 16. Juni 2026 – wie bereits vor zehn Jahren – von Innsbruck zum Wasserstoffzentrum IIT Hydrogen in Bozen. Sie bietet die Möglichkeit, die Aktivitäten zum Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Norditalien kennenzulernen und die Entwicklung entlang desselben europäischen Verkehrskorridors zu beobachten. Während Südtirol und das Trentino den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur entsprechend der europäischen AFIR-Verordnung vorantreiben, verfügt Tirol aktuell über keine öffentliche Wasserstofftankstelle mehr.

Die Green Energy Center Europe Codex Partnerschaft verfolgt seit ihrer Gründung einen praxisorientierten Ansatz. Industrieunternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen arbeiten gemeinsam an realen Lösungen für den Umbau des Energiesystems auf Klimaneutralität und Autonomie im Sinne der Strategie „Tirol 2050 energieautonom“.

Ernst Fleischhacker, Mitinitiator von „Tirol 2050 energieautonom“, Gründer des Green Energy Center Europe und Vorsitzender der Codex Partnerschaft: „ Vor zehn Jahren wurde deutlich, dass der Umbau des Energiesystems langfristige Lern- und Umsetzungsprozesse erfordert, die weder von den öffentlichen Systemen noch von einzelnen Unternehmen allein getragen werden können. Deshalb entstanden mit dem Green Energy Center Europe ein freier Denk- und Werkraum und mit der Codex Partnerschaft eine Zusammenarbeit von Industrie, Start-ups und Forschung. Die Grundlage dafür waren die Strategie „Tirol 2050 energieautonom“ und die Erkenntnisse, die ich 2015 beim Green Energy Leaders Meeting in Seoul gewinnen konnte. “

In den vergangenen zehn Jahren entwickelte die Codex Partnerschaft gemeinsam mit zahlreichen Umsetzungspartner:innen zentrale Systemprojekte wie die Wasserstoffautobahn entlang des Brenner-Korridors, die regionale Wasserstoffwirtschaft HyWest mit den großen Demonstrationsprojekten „Grüner Wasserstoff für MPREIS und Europa”, „Zillertalbahn 2020+ energieautonom mit Wasserstoff” sowie „Power2X Langkampfen”. Unterstützt wurden diese Entwicklungen durch zahlreiche nationale und europäische Forschungswettbewerbs- und Förderprojekte.

Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer von FEN Systems und FEN Research sowie Mitbegründer der GEC Codex Partnerschaft: „ Der Umbau des Energiesystems gelingt nicht durch die großen Einzelprojekte allein. Deshalb betreiben wir das EWest und HyWest Living Lab, in dem Fahrzeuge, Infrastruktur, Ausbildung und Forschung als Gesamtsystem zusammenwirken. Mit der neuen – zusammen mit Codex Partner EDC-Anlagentechnik entwickelten – Forschungsinfrastruktur des Living Labs können wir nun selbst grünen Wasserstoff vor Ort qualitätsgesichert gewinnen, verdichten, speichern, bedarfsgerecht einsetzen und im Gesamtsystemzusammenhang für den Umbau des Energiesystems auf Klimaneutralität und Autonomie beforschen. “

Mit HyWest entstand eines der ersten operativ aufgebauten Modelle einer regionalen grünen Wasserstoffwirtschaft Europas. Von der Wasserstoffproduktion über Logistik und Betankung bis zum Einsatz wasserstoffbetriebener Nutzfahrzeuge konnten wesentliche Elemente einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft bereits praktisch umgesetzt werden. Der Hyundai XCIENT Fuel Cell Truck von JuVe Automotion im täglichen MPREIS-Lebensmitteltransport, die Wasserstoffbusse aus dem HyBus-Projekt sowie die Hyundai Wasserstofffahrzeuge der NEXO-Familie bilden heute ebenso zentrale Bestandteile des Living Labs am Green Energy Center Europe.

Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH und Mitbegründer der GEC Codex Partnerschaft: „ Hyundai begleitet diese Entwicklung seit den ersten ix35 FCEV Fahrzeugen. Heute stehen serienreife Wasserstofffahrzeuge für Pkw-, Bus- und Lkw-Anwendungen zur Verfügung. Der neue NEXO zeigt den nächsten Entwicklungsschritt. Die zentrale Herausforderung bleibt der Ausbau der Infrastruktur entlang der europäischen Verkehrskorridore. “

Auch wenn wesentliche Entwicklungslinien wie die „Zillertalbahn 2020+ energieautonom mit Wasserstoff“ oder das Projekt „Power2X Langkampfen“ letztlich nicht umgesetzt beziehungsweise verschoben wurden, zeigen die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre, dass der Aufbau neuer Energie- und Mobilitätssysteme Ausdauer, Lernfähigkeit und langfristige Kooperationen sowie viel Verantwortungsgefühl erfordern.

Der Launch des neuen Hyundai NEXO steht für zehn Jahre Erfahrung, Zusammenarbeit und Weiterentwicklung. Er zeigt, dass der Umbau des Energiesystems nicht durch kurzfristige Demonstrationsprojekte, sondern durch langfristiges Lernen und konsequentes Weiterarbeiten vorangetrieben wird.