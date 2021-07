Green NCAP checkt E-Autos genauer

In Zukunft checkt Green NCAP genauer mit welchem Strommix E-Autos fahren. Das kündigte die Prüforganisation Green NCAP bei der Bekanntgabe der Kandidaten Fiat 500e, Honda Jazz 1,5 i-MMD und Peugeot 1.5 Blue HDI 100 an. Das Green New Car Assessment Programm beobachte, dass der Run auf die Elektroautos neue Probleme in den Blick rücke. Deswegen will man sich bald intensiv um die Art der Stromerzeugung kümmern. Und um den Zustand von Stromnetz und Ladeinfrastruktur.

Der elektrische Fiat 500 hat beim Ecotest Green NCAP die Bestbewertung von fünf Sternen eingefahren. Er bekam sowohl bei Schadstoffausstoß und Energieeffizienz als auch bei den Treibhausgasen jeweils die vollen zehn Punkte. Lobend erwähnt man, dass die Energieeffizienz der Batterie deutlich besser ist als bei vielen anderen E-Autos. Kritik gab es am Standardladekabel. Das lädt nur sehr langsam und ineffektiv.

Auch die beiden Verbrenner schlugen sich tapfer. Beiden bescheinigte Green NCAP ein gutes Abschneiden. Sowohl der Honda Jazz 1.5 Hybrid als auch der Peugeot 208 Blue HDi 100 kamen auf sieben von zehn Effizienzpunkten. Wobei der Honda bei Schadstoffen und Treibhausgasen etwas besser als der Peugeot abschnitt. Er stößt vor allem nur sehr geringe Mengen Methan und Distickstoffmonoxid (N2O) aus. Dafür gab es unterm Strich dreieinhalb Sterne für den Japaner und drei für den Franzosen. Green NCAP checkt E-Autos einfach genauer.

