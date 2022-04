Griechische Elektroinsel – Erste private E-Autos

Erste private E-Autos hat der Volkswagen Konzern auf die griechische Elektroinsel Astypalea ausgeliefert. Damit nimmt die Elektrifizierung von Astypalea Fahrt auf. Einen türkisen ID.3 Pure hat sein neuer Besitzer direkt an den Windmühlen des Hauptortes Chora in Empfang genommen. Weitere Auslieferungen umfassten die Modelle ID.4 und e-up! sowie den Seat MÓ eScooter 125.

Damit wächst die E-Flotte auf Astypalea beständig weiter. Seit dem Vorjahr sind ja bereits die örtlichen Behörden mit E-Fahrzeugen unterwegs. Das Projekt „Smart & Sustainable Island“ ist eine gemeinsame Initiative des Volkswagen Konzerns und Griechenland. In den kommenden Jahren soll Astypalea auf smarte, nachhaltige Mobilität umgestellt und das Energiesystem vollständig erneuert werden.

E-Mobilität ist „perfekt für Astypalea“

Thanos Papagiannis, der erste ID.3-Kunde auf Astypalea, ist ein überzeugter Verfechter der E-Mobilität. Sein neues E-Auto ersetzt einen Volkswagen Golf 3: „Für Astypalea ist die E-Mobilität perfekt geeignet. Die Strecken sind kurz, der Stromverbrauch niedrig und das Ladenetz inzwischen sehr gut ausgebaut. Ich hoffe, dass wir mit diesem Projekt auch andere Regionen für mehr Klimaschutz und die E-Mobilität begeistern können.“

Projektleiter Maik Stephan, Head of Business Development des Volkswagen Konzerns betont: „Astypalea ist ein Zukunftslabor für die Mobilität von Morgen. Wir erleben hier den gleichen Wandel wie überall in Europa. Nur in wesentlich kürzer Zeit. Wenn jetzt die ersten Privatkunden elektrisch unterwegs sind, wird sich schnell herumsprechen, wie faszinierend die E-Mobilität ist.“ Private E-Autos sollen jetzt immer mehr auf die griechische Elektroinsel kommen.

Recycling-Initiative

Auch abseits der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte engagiert sich Volkswagen für eine nachhaltige Entwicklung auf Astypalea. So haben der griechische Volkswagen-Importeur Kosmocar und die Inselverwaltung eine Recycling-Initiative gestartet. Mit der will man die Insel von Schrottfahrzeugen befreien. Viele lassen kaputte Motorräder, Autos und Lkws einfach zurück und verschmutzen die schöne Insel jahrelang. Mit der Recycling-Aktion sollen die damit einhergehenden Umweltbelastungen beseitigt und die Insel noch schöner gemacht werden. Helfer sammeln die Fahrzeuge zunächst ein, per Schiff kommen sie dann nach Athen zum fachgerechten Recycling.

E-Mobilitätsdienste

Der nächste Meilenstein des „Smart & Sustainable Island“-Projekts steht bereits kurz bevor. Im Sommer startet Volkswagen zusammen mit örtlichen Unternehmen innovative, vollelektrische Mobilitätsdienste. Ride Sharing und Vehicle Sharing sollen die Mobilität verbessern. Und gleichzeitig dazu beitragen, die Gesamtzahl der Fahrzeuge auf der Insel zu reduzieren.

