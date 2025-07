Größte Pelton-Turbinen der Welt vorgestellt

Größte Pelton-Turbinen der Welt vorgestellt – Mit den beiden größten Turbinen der Welt will China seine Stromproduktion für die künftige E-Mobilität weiter ausbauen. Jeder dieser Giganten des Herstellers Harbin Electric – https://en.harbin-electric.com/ – hat einen Außendurchmesser von 6,2 Metern, wiegt 88 Tonnen und hat eine Leistung von 500 Megawatt. Bisher gebaute Turbinen dieser Art kommen auf maximal 300 Megawatt. Damit die gewaltigen Kräfte, die auf die 21 Schaufeln wirken, diese nicht zerstören, bestehen sie aus sogenanntem martensitischem Stahl. Dieser ist rostfrei und aufgrund seiner speziellen Kristallstruktur besonders widerstandsfähig.

Die Turbinen sind für das Kraftwerk Datang Zala in Tibet bestimmt. Das Wasser liefert der Yuqu, ein kleinerer Nebenfluss des Nu im Osten Tibets, der zwar relativ wenig Wasser führt, aber dennoch große Kraft hat. Die chinesischen Ingenieure haben eine Druckleitung in den Fels gesprengt, durch die das Wasser des Flusses, der gestaut wird, 671 Meter in die Tiefe stürzt und von den Schaufeln aufgefangen wird. Die Form der Schaufeln wurde in vierjähriger Arbeit optimiert, sodass das mächtige Rad die kinetische Energie des Wassers zu 92,6 Prozent in Rotation umsetzt. Bisher war ein Wirkungsgrad von 91 Prozent üblich.