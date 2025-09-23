Großer E-Ladepark in Amstetten eröffnet

Großer E-Ladepark in Amstetten eröffnet – Die Stadtwerke Amstetten im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche den neuen E-Ladepark in Amstetten auf der Oiden. Nach einer gemeinsamen Podiumsdiskussion mit Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister von Amstetten Christan Haberhauer konnten die Besucher die Mobilitätswende hautnah erleben.

An mehreren Informationsständen wurde rund um das Thema E-Mobilität aufgeklärt und E-Autos konnten direkt getestet werden. Als einer der größten E-Ladeparks Österreichs umfasst er mehr als 3.000 m² und rund 40 Ladeplätze mit Ultraschnellladestationen mit bis zu 400 kW Ladeleistung sowie ein breites

Rahmenangebot.

„Die Mobilitätswende ist ein wichtiger und notweniger Schritt für eine lebenswerte Zukunft – in Amstetten als auch weltweit. Mit dem E-Ladepark setzen wir ein Zeichen in der Region und schaffen eine moderne Infrastruktur, mit großer Bedeutung für Amstettner als auch Durchreisende“, so Jürgen Hürner, Geschäftsführer der Stadtwerke Amstetten, die Eröffnungsfeier. Der neue E-Ladepark gilt als österreichweites Vorzeigeprojekt und wurde von der neu gegründeten Ladewerke Amstetten GmbH, Tochterfirma der Stadtwerke Amstetten GmbH, und ihren Partnern in nur vier Monaten Bauzeit realisiert. Er bietet fast alles, was E-Mobilisten auf kurzen oder langen Strecken benötigen.

Der E-Ladepark umfasst im Vollausbau insgesamt 50 Ladeplätze, davon sind Anfang August 38 Ladeplätze mit Ultraschnellladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW in Betrieb gegangen. Zudem steht ein umfassendes Aufenthalts- und Versorgungsangebot zur Verfügung wie unter anderem ein Spielbereich für Kinder, WC-Anlagen, Grünflächen mit abgetrenntem Hundeauslaufplatz und ein regionales Verpflegungsangebot. Um jedem Bedarf gerecht zu werden, bietet der E-Ladepark zudem einen optimalen Mix an Ladestellenbetreibern. Die Stellflächen sind an die Top-Anbieter EVN und Ionity vermietet.

Die Mobilitätswende sorgte für Gesprächsstoff