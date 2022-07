Großglockner Hochalpenstraße: Neue Pop-up Motorrad-Ausstellung

Mit der Pop-up Motorrad-Ausstellung „KTM – World of Motorsports” begibt sich die KTM Motohall auf der Großglockner Hochalpenstraße auch diesen Sommer in luftige Höhen. Die heurige Sonderausstellung erstrahlt in neuem Glanz ab sofort bis Mitte Oktober 2022. Sie nimmt ihre Besucher mit auf eine beeindruckende Reise des Straßenrennsports von KTM.

Zu sehen sind Maschinen von der kleinsten Klasse, dem Northern Talent Cup, über den Austrian Juniors Cup, bis hin zur MotoGP. Allesamt die Original-Racebikes, die für echtes Rennstrecken-Feeling in den Ausstellungsräumen sorgen. Mit dieser Kooperation bietet die KTM Motohall Familien und Motorradreisenden die perfekte Gelegenheit, zwei beliebte Ausflugsziele miteinander zu kombinieren. Denn mit dem Kauf des Tickets für die Großglockner Hochalpenstraße erhalten Besucher in der KTM Motohall einen Preisnachlass auf das Eintrittsticket – und umgekehrt.

Noch bis Mitte Oktober…

…ist neben der Pop-up Motorrad-Ausstellung auf der Großglockner Hochalpenstraße die Sonderausstellung „Trabi-Ansturm am Großglockner“ zu sehen. Im Jahr 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall, begaben sich zahlreiche reiselustige Ostdeutsche mit ihren Trabanten auf den Weg zum Großglockner. Sie erlebten auf ihren Fahrten bergauf so einige Abenteuer, die in der Ausstellung ihren Platz finden. Im Sommer 1990 bewältigten insgesamt 5.000 Trabis den Weg zur KaiserFranz-Josefs-Höhe. Filme, Geschichten rund um die Bezwingung der Hochalpenstraße mit den Zwei-Taktern und selbstverständlich einige besondere Trabi-Exponate lassen die Gäste in die Welt der damals neu entdeckten Reisefreiheit eintauchen.

Daneben sind zahlreiche historische Oldtimer-Klassiker in der Dauerausstellung im Besucherzentrum auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zu bewundern.

Weitere Ausstellungen

Neben Österreichs höchster Automobil- und Motorradausstellung erwartet die Gäste im Besucherzentrum auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf vier Stockwerken mit 1.500 m² Ausstellungsfläche auch:

– Im Erdgeschoß die Nationalpark-Infostelle

– 1. Etage: Ausstellung „Gletscher.Leben“ und Automobilausstellung

– 2. Etage: Ausstellung „Berg, die – Frauen im Aufstieg“ und Motorradausstellung

– 3. Etage: Glockner-Panorama Raum, Kunstausstellung „Alpenliebe“ und

Automobilausstellung

– 4. Etage: Kunstausstellung „Alpenliebe“

