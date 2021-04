GT2 European Series – Podestplätze für KTM X-Bow GTX Teams

Gleich am ersten Rennwochenende der neuen GT2 European Series in Monza gab es mehrere Podestplätze für gleich drei KTM X-Bow GTX Teams. Die Show, welche die Teams von Audi, Ferrari, KTM, Lamborghini und Porsche ablieferten, war sehenswert. Den beinharten Auftakt-Test kann man als äußerst gelungen bezeichnen.

Schon im Qualifying am Freitagnachmittag zeichnete sich ein enger Kampf ab. Die ersten zehn Fahrer lagen in Session 1 innerhalb von nicht einmal zwei Sekunden. Bester KTM Pilot: Routinier Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck. Er stellte seinen Reiter Engineering KTM X-Bow GTX auf Startposition fünf, Dicht gefolgt vom Schweizer Christoph Ulrich im Sportec KTM X-Bow GTX. Der beste True Racing GTX wurde von Klaus Angerhofer für Startplatz acht qualifiziert. Die beiden Pro-AM Fahrzeuge wurden leider auf die beiden letzten Startplätze zurückversetzt. Sie saßen aufgrund eines Mißverständnisses in der jeweils falschen Session am Steuer ihrer Boliden. Gleiches galt für den zweiten Quali-Abschnitt. Da fanden sich sich Peter Kox und Stefan Rosina trotz Platz eins und zwei am Ende der Startaufstellung wieder. So hatte Kris Rosenberger für Reiter Engineering Startplatz zwei inne. Adrian Spescha stand direkt dahinter auf Startplatz drei. KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz eroberte den neunten Startplatz.

Rennen 1 – Zwei Podestplätze für KTM X-Bow GTX Teams

Schon das Premierenrennen der GT2 European Series bot über die Distanz von 50 Minuten packenden GT-Rennsport. Bester KTM X-Bow GTX wurde die True Racing Paarung Sehdi Sarmini/Stefan Rosina auf Platz fünf gesamt und Platz drei in der Pro-AM-Wertung. In der AM-Wertung waren die Eidgenossen Christoph Ulrich/Adrian Spescha das schnellste KTM Duo. Dicht gefolgt von Hubert Trunkenpolz/Klaus Angerhofer. So fanden sich zwei von drei KTM Teams auf dem Podium der AM-Wertung wieder. Hans-Joachim Stuck/Kris Rosenberger konnten ihre gute Startposition nicht in einen Erfolg ummünzen. Nachdem „Strietzel“ kurz vor dem Beginn der Boxenstopps spektakulär von der Strecke gekreiselt war. Zwar rettete er den X-Bow GTX noch in die Box. Dort war mit einer gebrochenen Spurstange aber „Endstation“.

Rennen 2 – Drei Podestplätze für KTM X-Bow GTX Teams



Das zweite und finale Rennen des Wochenendes der GT2 European Series. Mit glänzenden Ausgangspositionen für die KTM X-Bow GTX von Reiter Engineering und Sportec. Für die Plätze zwei und drei qualifiziert, konnten sie nämlich ohne vorgereihte Konkurrenten losfahren. Der Polesitter hatte seinen Lamborghini bereits vor Startfreigabe defekt-bedingt in die Box steuern müssen. Es folgte ein X-Bow GTX Spektakel der Sonderklasse. Kris Rosenberger und Adrian Spescha lieferten sich einen rundenlangen, beinharten Zweikampf auf- und auch neben der Strecke. Vorläufig entschied das Duell ein spektakulärer Dreher von Spescha.

Rosenberger übergab beim Pflichtboxenstopp an „Strietzel“ Stuck. Aber das Duo verlor dabei sehr viel Zeit und fiel weit zurück. Auch den anderen drei X-Bow Teams erging es nicht viel besser. Sportec hatte die Mindestzeit beim Boxenstopp minimal unterschritten – es folgte eine Stop&Go Strafe. Die beiden True Racing Fahrzeuge fassten wegen Pitlane-Speeding eine Durchfahrtsstrafe aus. Für das Duo Sehdi Sarmini/Stefan Rosina blieb so nur der fünfte Platz in der Pro-AM-Wertung. Besser sah es in der AM-Wertung aus. Dort führte das Team von Sportec mit Christoph Ulrich und Adrian Spescha einen KTM Dreifach-Erfolg vor Hans-Joachim Stuck/Kris Rosenberger (Reiter Engineering) und Hubert Trunkenpolz/Klaus Angerhofer (True Racing) an.

Der nächste Lauf zur GT2 European Series folgt am 14. und 15. Mai 2021 in Hockenheim.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp