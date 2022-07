GT2 European Series Spa: True Racing errang zwei Siege

Gleich zwei Siege errang das Team True Racing by Reiter Engineering beim vierten Rennwochenende der GT2 European Series in Spa-Francorchamps. Bereits am Samstag machten Filip Sladecka und Stefan Rosina im KTM X-Bow GT2 #15 deutlich, dass sie am Rennwochenende eine bestimmende Rolle spielen wollen. So sicherte sich Sladecka mit knapp 2,5 Sekunden Vorsprung die Pole-Position für den ersten Lauf. Im Rennen zeigte sich das Duo ebenso dominant und bestimmte das Geschehen über die gesamte Distanz hinweg. Schlussendlich überquerte Rosina die Ziellinie fast 17 Sekunden vor der Konkurrenz und sicherte damit den ersten Start-Ziel-Sieg der Saison.

Auch Teamkollege Rosina legte den Grundstein für den zweiten Erfolg im Qualifying. Von Startposition drei ins Rennen gegangen, eroberte der Slovake in der ersten Kurve die Führung und hielt sich bis zum Fahrerwechsel in der Spitzengruppe. Nach dem Pflichtboxenstopp, der aufgrund des Sieges im ersten Rennen zehn Sekunden länger war, fand sich Sladecka auf Position fünf wieder. Runde um Runde kämpfte sich der KTM-Pilot nach vor, ehe er im letzten Umlauf den Führenden überholte und den zweiten Triumph des Wochenendes perfekt machte.

Für die beiden KTM-Duos in der Am-Klasse sollte das Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hingegen einige Schwierigkeiten bereithalten. So sicherten sich Sehdi Sarmini und Kris Rosenberger im KTM X-BOW GT2 #16 im ersten Lauf den sechsten Rang in der Klasse. Im zweiten Rennen des Wochenendes ging es auf Position vier nach vor. Knapp dahinter kamen Klaus Angerhofer und Hubert Trunkenpolz auf den Plätzen fünf und sechs in der Kategorie ins Ziel.

Nach vier Rennwochenenden steht in der GT2 European Series nun zunächst eine rund zweimonatige Sommerpause an. Weiter geht es am 17. und 18. September im spanischen Valencia.

