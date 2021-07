GT2/Spa-Francorchamps – Triumph der KTM X-Bow

Dreifacher Triumph der KTM X-Bow GT2 in Lauf 2 der GT2 European Series in Spa-Francorchamps. Ein Meilenstein in der Motorsportgeschichte von KTM.

Sehdi Sarmini und Stefan Rosina vom TeamTrue Racing setzten sich gegen die versammelte Konkurrenz von Audi, Porsche und Lamborghini durch. Und sie sorgten damit für den ersten Gesamtsieg eines KTM X-Bow GT2 in der SRO-Rennserie. Zuvor hatte sich das Duo bereits die Pole-Position für das Rennen gesichert.

Auf Gesamtrang zwei kam der Schweizer KTM-Pilot Christoph Ulrich ins Ziel. Ihm war bereits im Samstagsrennen mit Gesamtrang drei der Sprung aufs Podium gelungen. Der Sportec-Motorsport-Pilot krönte sich zudem in beiden Läufen als Sieger der Am-Klasse. Und dank seiner starken Vorstellung in Belgien sammelte Ulrich genügend Punkte, um vorzeitig den Titel in seiner Klasse abzusichern. Vor dem GT2-Saisonfinale in Le Castellet liegt er uneinholbar an der Spitze der Am-Tabelle.

Den Dreifachsieg in Spa-Francorchamps und damit den Triumph der KTM X-Bow machten Kris Rosenberger und Rennlegende Hans-Joachim Stuck im Reiter Engineering KTM X-BOW GT2 perfekt. Schon am Vortag meldeten die beiden mit Rang vier Ambitionen auf einen Podestplatz an. Hubert Trunkenpolz und Klaus Angerhofer (True Racing) belegten die Positionen sechs und neun. Für Michael Bleekemolen und Peter Kox endete die Jagd nach Punkten leider aufgrund eines Unfalls im ersten Rennen vorzeitig, Bleekemolen blieb beim Crash aber unverletzt.

Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied KTM AG: „Es ist höchst erfreulich, dass wir gerade auf einer so anspruchsvollen und legendären Rennstrecke wie Spa-Francorchamps das Potential unseres KTM X-Bow GT2 eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten. Wir haben im zweiten Lauf einen Dreifach-Erfolg mit Sarmini und Rosina an der Spitze eingefahren. Und wir dominieren die Am-Klasse. Das zeigt, wie gut der X-Bow GT2 funktioniert. Herzlichen Glückwunsch an Sportec Motorsport und Christoph Ulrich zum vorzeitigen Titelgewinn!“

