GT3 Frischluft im 911er

GT3 Frischluft im 911er – Porsche bietet den 911 GT 3 erstmals auch als Cabriolet an. Der S/C mit schwarzem Windschutzscheibenrahmen kombiniert den Leichtbau des S/T mit dem frei saugenden und handgeschalteten 4,0-Liter-Boxermotor, der 510 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment liefert. Der GT3 S/C ist als reiner Zweisitzer ausgelegt.

Das vollautomatische Leichtbau-Verdeck lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h in jeweils rund zwölf Sekunden öffnen und schließen. Auf Knopfdruck spannt sich innerhalb von zwei Sekunden ein auf. Es lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h öffnen und schließen.

Der Porsche 911 GT3 S/C beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 313 km/h. Der neue Porsche 911 GT3 S/C kann in Österreich ab sofort zu einem Preis ab 385.278,- Euro bestellt werden. Das Street Style-Paket kostet in Österreich 39.612,89 Euro. Zum Vergleich der Einstiegspreis bei unseren deutschen Nachbarn liegt bei 269.000 Euro.

Der Preisunterschied zwischen Österreich und Deutschland ist nicht nur groß – er ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich staatliche Abgabenpolitik zunehmend von jeder Verhältnismäßigkeit entfernt. Während der Porsche 911 GT3 S/C in Deutschland ab 269.000 Euro startet, explodiert der Einstiegspreis hierzulande.

Der Hauptgrund: eine NoVA, die längst zur reinen Strafsteuer verkommen ist. Gerade bei leistungsstarken Fahrzeugen greift der Staat hemmungslos zu und kassiert Summen, die mit ökologischer Lenkungswirkung nur noch wenig zu tun haben. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass hier gezielt jene zur Kasse gebeten werden, die sich ein emotionales Produkt leisten wollen.

Doch damit nicht genug: Die ohnehin schon hohe Belastung wird durch Mehrwertsteuer und weitere Abgaben zusätzlich aufgebläht. Jahr für Jahr steigt die finanzielle Hürde beim Autokauf – ein Ende dieser Spirale ist nicht in Sicht.

Das Resultat ist ein Markt, der sich immer weiter von der Realität entfernt. Österreich entwickelt sich damit vom Autoland zur Hochsteuerzone, in der Leidenschaft systematisch verteuert wird. Wer hier einen Sportwagen kauft, bezahlt längst nicht mehr primär für Technik, Performance oder Ingenieurskunst – sondern vor allem für ein ausuferndes Abgabensystem, das jede Grenze des Zumutbaren sprengt.