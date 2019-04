GT4 European Series – Platz 4 für KTM X-Bow

Starker Saisonauftakt für KTM X-Bow GT4 in der European Series der GT4. Im königlichen Park von Monza holte die Paarung Reinhard Kofler/Patric Niederhauser einen hervorragenden 4. Platz. Auf dem Highspeed-Kurs spielte das Wetter eine weit große Rolle. Bei Regen in der ersten Test-Session verzeichnete Kofler bereits einen Einschlag. Die Reiter Engineering Crew konnte das „TrueRacing“ Fahrzeug aber wieder fit machen.

Im ersten Rennen viel Pech

Das Samstagsrennen blieb trocken. Glück brachte das den KTM Teams aber leider nicht. Startfahrer Mads Siljehaug wurde in der hektischen Startphase „abgeschossen“. Ein Folgeschaden zwang später im Rennen zur Aufgabe. Dominik Olbert kollidierte mit einem Mitbewerber. Er musste den „razoon – more than racing“ KTM X-Bow GT4 mit kaputter Vorderradaufhängung abstellen. Kurz vor Schluss erwischte es dann auch das „TrueRacing“ Team. Ein abgefallener Turboschlauch beendete das Rennen von Reinhard Kofler. Er war zu diesem Zeitpunkt am Weg zu einer Top-Sechs-Platzierung.

Im Regenrennen Platz 4

Der zweite Lauf war wieder verregnet. Dabei gelang Reinhard Kofler und Patric Niederhauser ein echter Befreiungsschlag. Trotz angelaufener Frontscheibe und null Sicht. Kofler konnte den „True Racing“ KTM X-Bow GT4 auf Platz sieben an Patric Niederhauser übergeben. Der wiederum auf Gesamtrang vier über die Ziellinie fuhr. Eine Glanzleistung beider Piloten. Teamchef Hans Reiter: „Das Wochenende war eine Achterbahn der Gefühle. Umso schöner ist es, dass wir dank der großartigen Performance von Reini und Patric doch noch wichtige Punkte errungen haben. Im Hinblick auf die Meisterschaft ein sehr wichtiges Resultat.“

