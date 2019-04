GT4-Series – KTM mit True Racing & starken Fahrerpaaren

Rennsport-Saison 2019: Unter der Fahne von „True Racing“, gehen beim ersten Lauf zur GT4 European Series in Monza zwei starken Fahrerpaare mit ihren KTM X-Bow GT4 an den Start. Zum einen teilt sich KTM-Werkspilot Reinhard Kofler mit dem Schweizer Profi Patric Niederhauser ein Cockpit. Zum anderen Reiter-Engineering Pilot Mads Siljehaug mit dem erst 17-jährigen deutschen Nachwuchspiloten Phil Hill.

In der neu geschaffenen ADAC GT4 Germany teilt sich Kofler das Cockpit mit seiner Kollegin, KTM-Werkspilotin Laura Kraihamer. Die offiziellen Testfahrten finden hingegen schon in diesen Tagen statt, bei denen auch Reiter Engineering mit dem „True Racing“ KTM X-Bow GT4 dabei sein wird. „Das wird ein äußerst spannendes Jahr“, so Reinhard Kofler. „Der Mitbewerb ist in beiden Serien stark. Wir sind allerdings bestens vorbereitet und freuen uns auf die Herausforderung.“ Laura Kraihamer pflichtet ihm bei: „Die Rennstrecken in Deutschland kennen wir teilweise gut, teilweise gar nicht. Am Sachsenring oder in Oschersleben sind weder Reini noch ich viel gefahren. Aber wir haben ein gutes Testprogramm, das hilft sehr. Die Autos sind top vorbereitet, die gesamte Mannschaft voll motiviert. Wir freuen uns.“

In der ebenfalls nach SRO-Vorgaben organisierten ADAC GT4 Germany setzt Reiter Engineering ein weiteres Fahrzeug ein. Der KTM X-Bow GT4 wird von Reiter-Pilot Mads Siljehaug und dem oberösterreichischen Youngster Eike Angermayr pilotiert. Ebenfalls ein starkes Duo, auf dessen Leistungen man gespannt sein darf.

