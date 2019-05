GTI-Treffen – Doppelpremiere von Golf-Showcars

Doppelpremiere beim GTI-Treffen am Wörthersee. Gleich zwei Golf-Showcars präsentieren die zwei AZUBI-Teams von Volkswagen. Beim 38. GTI-Treffen zeigen sie erstmals ihre selbst entwickelten und gebauten Showcars vor zehntausenden Automobil-Fans. Auf der Showbühne stehen die Concept Cars Golf GTI Aurora aus Wolfsburg und Golf Variant FighteR aus Zwickau.

Schnell, laut, spektakulär und digital. Mit dem Golf Variant FighteR und dem Golf GTI Aurora beweisen die Auszubildenden ihr Können. Aber auch viel Liebe zum Detail.

Golf GTI Aurora aus Wolfsburg



„Das Azubi-Team hat den Golf GTI Aurora mit modernster Technik ausgestattet“, sagt Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung in Wolfsburg. Zusätzliche Displays in der Mittelkonsole zeigen dem Fahrer Motor- und Fahrzeugdaten. Besonders nützlich auf Rennstrecken. Der Beifahrer kann zeitgleich alles auf einem Tablet-PC mitverfolgen. Über das Tablet kann er auch das 3.500 Watt starke Soundsystem steuern.

Das Showcar entstand mit Hilfe von Digital-Technologien. Die Azubis entwarfen das Design von Exterieur und Interieur zuerst am Rechner. „Durch die Teilnahme am Golf GTI Wörthersee Projekt sammeln unsere Auszubildenden umfangreiche fachliche und auch überfachliche Erfahrungen für ihr späteres Berufsleben“, so Christoph Görtz. Das 12. Fahrzeug dieser Projektreihe wartet wieder mit frischen Ideen am Wörthersee auf.

Den Golf GTI Aurora treibt ein 2,0-l-Benzinmotor mit einer Leistung von 279 kW/380 PS an. Gekoppelt an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das GTI-Unikat ist in den Farben Nardograu und Deep Black Perleffekt (im Heckbereich) sowie der Unikat-Akzentfarbe Mint-Grün lackiert. Bodykit mit Heckdiffusor und sämtliche Zierelemente sind von Hand lackiert.

Golf Variant R 4MOTION FighteR



Stark und breit. 13 Nachwuchskräfte von Volkswagen Sachsen enthüllen den Golf Variant R FighteR. Das Showcar mit Allradantrieb treibt ein 295 kW/400 PS starker TSI-Motor mit 7-Gang-Doppelschaltgetriebe an. Die Kraft (100 PS mehr im Serien Golf R Variant) sieht man dem FighteR auch an. Dank des Breitbaus an Kotflügeln und den hinteren Radhäusern. Satte drei Zentimeter mehr sind es nach der Modifizierung. Auf jeder Seite.

Gebaut wurde der FighteR von den Azubis aus Zwickau, dem Motorenwerk Chemnitz und der Gläsernen Manufaktur Dresden. Sie schufen ein Showcar, das als Safety-Car auf Rennsportevents am Sachsenring zum Einsatz kommt. Das Unikat hat eine Glanzlackierung in der Grundfarbe Kristallsilber und Nardograu. Designfarben sind Misanorot und Pianoschwarz.

Technologischer Eyecatcher: eine 360° Kamera auf dem Dach des FighteR. Mit ihr hat man vorab eine rasante Runde auf dem Sachsenring aufgezeichnet. Zu sehen während des GTI-Treffens im Fahrzeug – mit integrierter VR-Brille. Auch der Innenraum wurde von den Azubis komplett individualisiert. Die Vollbelederung mit Alcantara reicht bis in den Kofferraum. Akustisches Highlight ist ein speziell für dieses Einzelstück angefertigtes Soundsystem.

