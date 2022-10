GTÜ – Praxiswissen für Camper

In einer neue Ratgeberreihe bringt die GTÜ in Band eins geballtes Praxiswissen für Neulinge und erfahrene Camper. Denn immer mehr Menschen suchen die ganz besondere Atmosphäre des Reisens mit dem eigenen Zuhause auf Rädern. Der Boom beim Camping hält unvermindert an. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung unterstützt die Caravaning-Begeisterung von Neulingen, aber auch von erfahrenen Campern. Ab sofort mit dem informativen und spannenden Ratgeber „Caravaning – Praktisches Wissen von den GTÜ-Experten“.

Dieser Titel ist der erste Band einer neuen Ratgeberreihe. Er ist kostenlos zu haben bei allen GTÜ-Partnern sowie bei Messe- und Veranstaltungsauftritten des Unternehmens. Auf mehr als 100 Seiten und im handlichen Format beantwortet er die wichtigsten Fragen rund um die große Freiheit mit Reisemobil und Caravan. Etwa die zehn wichtigsten Caravan-Fakten im Check, einen Überblick zu den verschiedenen Fahrzeugen und Größen. Oder zu Gebrauchtkauf, Grundausstattung, Bordtechnik, Masse und Gewichte und Ankuppeln des Wohnwagens. Tipps für den ersten Aufenthalt auf einem Stellplatz und für die Winterpause. (aum)

