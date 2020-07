Günstig auch in der Sicherheit

Runderneuerte Reifen sind günstiger und bieten ein Plus beim Umweltschutz. Schließlich werden sie „recycelt“, alte Karkassen wiederverwendet. Soweit die Vorteile. Aber wie schneiden sie bei der Sicherheit ab? Die Schweizer Fachzeitschrift „auto-illustrierte“ und der TÜV Süd haben den runderneuerten Reifen King-Meiler Strelax aus deutscher Produktion gegen den Premiumreifen Goodyear Efficient Grip Performance 2 als Referenzreifen und den chinesischen Reifen Goodride SA37 Sport auf dem Goodyear-Testgelände im französischen Mireval ins Rennen geschickt.

Auf Nässe

Beim Bremstest auf nasser Fahrbahn und aus 80 Stundenkilometern lässt dann der Goodride nach. Er bringt das Auto erst nach 40 Metern zum Stillstand, der King-Meiler nach 40,5 Metern. Der Goodyear schafft das nach 35,1 Metern. Fazit: Wo der Golf auf Premiumreifen sicher zum Halten gebracht wird, sind Goodride und King-Meiler noch mit 28 beziehungsweise 29 km/h unterwegs. „Das sind Restgeschwindigkeiten, die auf jeden Fall zu Verletzungen und stärkeren Beschädigungen führen können“, unterstreicht Salzinger. Auf der nassen Kreisbahn punktet der Referenzreifen mit spürbar mehr Seitenhalt. Platzierung der durchschnittlichen Rundenzeiten: 1. Goodyear (14,33 Sekunden), 2. King-Meiler (14,77 Sekunden), 3. Goodride (14,79 Sekunden)

Platztausch dagegen beim Aquaplaning (8 Millimeter Wassertiefe): Während der chinesische Reifen erst bei einer Geschwindigkeit von 82,4 Stundenkilometern den Grip verliert, droht das Aufschwimmen beim Goodyear bereits bei 79,3 Sachen, der Runderneuerte verliert den Kontakt zur Fahrbahn noch etwas früher, nämlich bei 78,2 km/h.

Im Labor

Zusätzlich zu den realen Fahrtests auf der Testrecke haben die Reifenexperten erstmals für den Test der Autozeitschrift auch umfangreiche Standardtests auf dem Prüfstand in den eigenen Labors in Garching bei München durchgeführt. Dazu gehörten ein 34-Stunden-Dauerlauftest sowie ein Schnelllauftest in Anlehnung an die zulassungsrelevante ECE-Methode. Dabei laufen die Reifen ab 240 Stundenkilometern stufenweise auf 270 km/h hoch und halten das Tempo 20 Minuten lang. Zusätzlich gab es im Anschluss noch eine Testverschärfung. Eine Stunde lang unter 2 Grad Sturz bei maximal zugelassener Geschwindigkeit – in diesem Fall W-Kennzeichnung, also 270 Stundenkilometer. Der runderneuerte Reifen hat hier nur den Dauerlauftest defektfrei bestanden, während sowohl der Goodyear wie auch der Goodride alle Härtetests ohne Beanstandungen absolviert haben.

Fazit

Salzingers Fazit: „Die beiden getesteten Reifen aus dem unteren Preissegment haben in Sachen Fahrsicherheit und Performance gegenüber dem Premiumreifen deutlich weniger zu bieten. Der runderneuerte Pneu hat zudem unter Höchstbelastung am Prüfstand deutliche Schwächen gezeigt. Auch wenn der Dauerlauftest auf dem Prüfstand fehlerfrei bestanden wurde: Den Nachweis über die Beständigkeit an der Belastungsgrenze blieb er schuldig. Und dass der Runderneuerte im vorliegenden Test leistungsmäßig auch dem Billigprodukt aus China kaum das Wasser reichen konnte, ist angesichts der begrüßenswerten positiven ökologischen Aspekte keine gute Nachricht.“

