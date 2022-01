Gulf 12 Hours in Abu Dhabi – Auftakt nach Plan für Baron Motorsport

Der Yas Marina Circuit in der gleichnamigen Bucht von Abu Dhabi war Schauplatz des 10. Auflage der Gulf 12 Hours. 15 Teams starteten exakt um 9.38 Uhr Ortszeit ins 12-stündige Tourenwagen-Abenteuer in den Arabischen Emiraten, das laut Reglement in zwei Mal sechs Stunden mit dazwischen zwei Stunden Reparaturpause absolviert wurde.

Mittendrin das Wiener Baron Motorsport Team, das den Klassiker zum ersten Mal in Angriff nahm und sich – soviel vorweg – hochrespektabel präsentierte. Doch der Reihe nach: Der brandneue, erst kürzlich im italienischen Fiorano angeschaffte Baron-Ferrari 488 GT3 wurde abwechselnd von Teamchef Philipp Baron, dem Schweden Tommy Lindroth und dem Dänen Mikkel Mac pilotiert. Gestartet ist das Trio in der Pro-Am-Wertung.

Dass es dabei leider nicht zum direkten Duell mit dem ins Vierrad-Lager gewechselten Valentino Rossi kam, weil das Corona-Virus auch vor einem neunfachen Motorrad-Weltmeister keinen Respekt hat, tat der Angriffslust des Baron-Teams keinen Abbruch. Auch ohne den Italo-Superstar blieb dessen Team VR46 der Gradmesser der Wiener. Letztendlich fuhr das österreichische Team auf dem Yas Marina Circuit auf Platz neun in der Gesamt- und Platz fünf in der Klassenwertung. Bis kurz vor Halbzeit war man sogar auf Podiumskurs. Alle Ergebnisse zum Gulf 12 Hours Abu Dhabi….

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp