Gute Nacht im VW ID Buzz

Gute Nacht im VW ID Buzz – Volkswagen bringt für den ID Buzz ein Gute-Nacht-Paket. Mit ihm wird der vollelektrische Bulli zum kleinen Camper für spontane Ausflüge und Wochenendtrips oder den Festivalbesuch.

Die Fahrzeugsoftware bietet dazu einen speziellen „Übernachten“-Modus. Er ermöglicht eine dauerhafte Klimatisierung des Innenraums über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden. Zudem werden störende Licht- und Komfortfunktionen reduziert, um eine ruhige Schlafumgebung zu schaffen und Energie zu sparen.

Darüber hinaus profitieren Nutzer von der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die den ID. Buzz zur mobilen Energiequelle macht. Über entsprechende Adapter kann eine 230-Volt-Stromversorgung mit bis zu 2000 Watt Dauerleistung genutzt werden. Damit lassen sich beim Camping verschiedenste elektrische Geräte betreiben – von der Kühlbox bis zur Kaffeemaschine sowie ein Ladegerät für E-Bikes.

Das Gute-Nacht-Paket ist ab 2600 Euro für den ID Buzz in den Pkw-Varianten in beiden Radständen und allen Sitzkonfigurationen erhältlich.