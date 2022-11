Hannes Camper – Eine neue Reisemobil-Marke

Das niedersächsische Unternehmen Hannes Camper profiliert sich als neue Reisemobil-Marke. Denn die Lust aufs Caravaning ist weder von Inflation noch düsteren Wirtschaftsprognosen geschmälert. Was neue Reisemobilausbauer auf den Plan ruft. Hannes Camper vertreibt nach fünf Jahren im Vermietgeschäft ab Jänner auch eigene Kastenwagen. Als Partner dafür gewann Geschäftsführer Tim Aster das Karosseriebau-Unternehmen Robeta in Slowenien. Dort entstehen künftig zwei Modelle auf Basis des Citroën Jumper mit 6,0 und 6,4 Metern Länge.

Sofort lieferbar

Die Preise der weitgehend komplett ausgestatteten und mit einem 121 kW/165 PS starken Diesel motorisierten Camper liegen bei 75.900 Euro für den Hannes und 78.900 Euro für den großen Hannes. Vor allem das Versprechen, beide Versionen seien sofort lieferbar, dürfte die Interessentenschar wachsen lassen. Aktuell ist bei anderen Marken mit Lieferzeiten bis zu einem Jahr zu rechnen.

Viele Extras in Serie

Viele Extras bietet die neue Reisemobil-Marke Hannes Camper serienmäßig. Etwa die Dieselstandheizung, Rückfahrkamera, Armaturen von Grohe. Oder Seitz-Privacy-Rahmenfenster, Druckwasserpumpe, Navigations- und Audioanlage. Und USB-Steckdosen im gesamten Aufbau, Alufelgen von Borbet oder eine Außendusche. Etwa 15.000 Euro günstiger als vergleichbare Marken sollen die Camper nach Angaben des Unternehmens sein. Nur eine Solaranlage, ein 230-Volt-Wechselrichter und ein Aufstelldach, das zwei weitere Schlafplätze an Bord bringt, sind aufpreispflichtig.

Gehobener Standard

Beide Grundrisse mit Doppelquerbett bzw. Einzellängsbetten im Heck sollen mit ihrer Einrichtung gehobenen Hotelstandard bieten. Mattschwarze Edelstahlarmaturen, ein zum Teil dimmbares Lichtkonzept, Leichtbaumöbel und exklusive Textilien. Der Mix aus offenen und geschlossenen Schränken, sowie das Premium-Baddesign mit einem Echtglas-Waschbecken stützen diesen Eindruck. „Wir konnten diese Plastik-Waschbecken und -Armaturen nicht mehr sehen“, begründet Tim Aster die aufwändigen Einbauten.

Mit ihnen positionieren sich die Camper aus Slowenien klar in der Premiumklasse. Ein großes Händlernetz will Aster nicht aufbauen. Die Auslieferungen sollen bei den Vermietstationen der Marke in Helmstedt, Paderborn und Nürnberg stattfinden. Stattdessen bietet Hannes Camper eine 48-Stunden-Ersatzteil-Garantie. Der direkte Zugriff auf einzelne Möbelteile und technische Komponenten ermöglicht den schnellen Versand.

Premiere feiern die neuen Reisemobile auf der CMT in Stuttgart vom 14. bis 22.1. 2023. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine Besichtigung in Paderborn oder Helmstedt vereinbaren. Auch wer sich vor dem Kauf ein genaueres Bild von Qualität und Funktionalität machen will, wird ebenfalls bedient. Von den mehreren hundert in der Produktion eingeplanten Mobilen geht etwa die Hälfte in die Vermietung von Hannes Camper. (mk/cen)

