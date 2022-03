Happy Birthday, Walter Röhrl!

Kaum zu glauben, aber dieser Champion feiert schon seinen 75. Geburtstag, Happy Birthday Walter Röhrl. Schon Vieles wurde gesagt und geschrieben zum Phänomen Walter Röhrl. Er ist Rallyepilot des Jahrhunderts, bester Rallyefahrer aller Zeiten, Fahrer des Jahrtausends – selbst der große Niki Lauda nannte ihn ein „Genie auf Rädern“.

Aber alle diese Titel lassen die bayerische Motorsport-Legende kalt. Röhrl wollte immer nur eines beweisen: dass er der beste Rallyefahrer der Welt ist. „Mein Ziel war es zu zeigen, dass ich in jedem Auto gewinnen kann“, bekennt er in Opel – Motorsport mit Tradition. Sein größter Antrieb war dabei stets, bei der Rallye Monte Carlo ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Das hat er geschafft – und zwar in vier verschiedenen Fahrzeugen.

Der Monte-Sieg 1982 bildete den Auftakt für eine höchst erfolgreiche Saison, die für Röhrl schließlich in den Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft mündete. War es für Opel der erste große Rallye-WM-Erfolg, sicherte sich Röhrl 1982 den WM-Titel als Fahrer bereits zum zweiten Mal. Noch heute fühlt sich Röhrl mit Opel eng verbunden. So besitzt er beispielsweise einen Opel GT, den er seinem ehemaligen Chefmechaniker Herbert Fabian abluchsen konnte. „Ich nehme den GT gerne mal zum Einkaufen“, sagt er mit einem Lächeln im Mundwinkel…

ADAC Opel e-Rally Cup: „Der richtige Weg ins 21. Jahrhundert“

Der Perfektionist am Lenkrad nimmt sich kein Blatt vor den Mund. So verfolgt er auch höchst interessiert die Entwicklung des elektrischen ADAC Opel e-RallyCup und des Opel Corsa-e Rally. Seine Meinung: „Es ist bemerkenswert, was man da auf die Beine gestellt hat. Ein besonderes Problem ist das Laden. Natürlich müssen die Prüfungen jetzt kürzer sein. Wenn das der Preis dafür ist, den Rallyesport ins 21. Jahrhundert zu bringen, dann ist das der richtige Weg.“

Walter Röhrl ist selbst an seinem Geburtstag nicht ruhig zuhause. Stattdessen geht er Schneeschuhwandern. Röhrl ist stets bodenständig geblieben. Und sein Privatleben ist genau das – eben privat. Deshalb ganz ohne Tamtam – einfach Happy Birthday Walter Röhrl. Alles Gute zum Geburtstag!

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp