Harley-Davidson – Arctic Blast

Harley-Davidson hat die 2021er Street Glide Special in der Lackversion Arctic Blast vorgestellt. In einer Limited Edition. Weltweit sind nur 500 Exemplare erhältlich. Die Kraftstofftanks sind mit einer entsprechenden Seriennummer versehen.

Die Harley-Davidson Arctic Blast Limited Edition ist nur in einer einzigen Farbvariante erhältlich. In tiefem Metallicblau mit hellblauen Stripes auf perlmuttweißem Grund. Die Lackierung wird von Hand aufgetragen. Verantwortlich dafür zeichnen die Spezialisten und langjährigen Harley-Lieferanten von Gunslinger Custom Paint. In den USA landesweit bekannte Lackierer, Designer, Künstler und Fertigungsexperten. Nur 14 Exemplare der Street Glide Special Arctic Blast sind für Deutschland und Österreich vorgesehen. In Österreich kostet das Bike 41.795 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp