Harley-Davidson – Die Sportster-Familie bekommt Zuwachs

Harley-Davidson – Die Sportster-Familie bekommt Zuwachs. Für die Saison 2018 ergänzt Harley-Davidson die Sportster-Familie um die neuen Typen Iron 1200 und Forty-Eight Special. Beide Modelle tragen Tank-Graphics, die kraftvolle Streifen mit einer Typografie und mit Farben verbinden, die 1970er Jahren verwendet wurden.

Die Iron 1200 wird vom 67 PS starken 1202 Kubikzentimeter großen V-Twin angetrieben, der ein um 41 Prozent höheres Drehmoment freisetzt als das 883-Kubikzentimeter-Triebwerk der Iron 883. Weitere Kennzeichen sind der mattschwarze Mini-Ape-Lenker, eine schlanke Scheinwerferverkleidung und der Café-Solo-Sitz, der die Form des Heckfenders aufnimmt. Nahezu alle Elemente des Antriebs sind in Schwarz gehalten, am Motor setzen verchromte Stößelstangenrohre und Stößelblöcke Akzente. Die Maschine rollt auf schwarzen Neun-Speichen-Rädern (19 Zoll vorne,16 Zoll hinten) und trägt einen 12,5 Liter-Tank. Die Iron 1200 ist in Vivid Black, Twisted Cherry oder Billiard White erhältlich.

Die Forty-Eight Special kommt mit einem glänzend schwarzen, 18,4 Zentimeter hohen Tallboy-Lenker daher. Der 1200er-Motor verfügt über ein schwarzes Top End, während im unteren Bereich zahlreiche verchromte Bauteile zum Einsatz kommen. Der 7,9-Liter-Peanut-Tank ist in den Farben Vivid Black, Wicked Red und Billiard White erhältlich. Beide Modelle kommen voraussichtlich Ende April in den Handel.