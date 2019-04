Harley-Davidson – LiveWire bestellbar

Harleys neues E-Motorrad LiveWire ist ab sofort bestellbar. Die europäische Reservierungsphase ist eröffnet. Wer eine LiveWire erwerben möchte, besucht die Harley-Davidson Website. Da findet man den nächstgelegenen autorisierten LiveWire Händler. Der nimmt die Vorbestellung und die Anzahlung entgegen. Nur autorisierte Harley-Davidson LiveWire Händler erhalten ein Motorrad aus dem für Europa bestimmten Kontingent. Die Fahrzeugausliefer­ungen erfolgen voraussichtlich im Herbst 2019.

Starker E-Antrieb

Die LiveWire steht für einen wichtigen Teil der Zukunft von Harley-Davidson. Sie wartet mit einem leistungsstarken elektrischen Antrieb auf. Außerdem mit faszinierendem Design und zahlreichen Vorzügen in der Konnektivität. Ihr Antriebsstrang bietet ein hohes Drehmoment an. Die einfache Bedienung ermöglicht den uneingeschränkten Genuss dynamischer Bewegung und Beschleunigung.

Die LiveWire beschleunigt in 3 Sekunden von 0 auf 60 mph (96,56 km/h). Ihr Hochleistungs-Akku sorgt für eine Reichweite von 140 Meilen (225 km) in der Stadt. Oder 88 Meilen (142 km) im kombinierten Stop-and-go-Highway-Zyklus.

Fahrwerk & Bremsen

Das Fahrwerk ist auf ein agiles Handling sowohl im urbanen Umfeld als auch auf kurvigen Straßen ausgelegt. Den Leichtmetallrahmen kombiniert Harley-Davidson mit hochwertigen Showa Fahrwerkskomponenten an Front und Heck. Die hervorragende Bremsleistung garantieren Brembo Monoblock-Frontbremssättel.

Laden

Der Ladevorgang erfolgt mit einem integrierten Level-1-Charger. Den kann man über ein unter dem Sitz untergebrachten Netzkabel an eine Haushaltssteckdose anschließen. Da nimmt der Akku in einer Stunde Strom für rund 13 Meilen (21 km) auf. So kann man die LiveWire nachts vollständig laden. Alternativ wird die Maschine über einen CCS2-IEC-Typ-2-Ladestecker geladen (Level-2-, Level-3- oder DC-Fast-Charge (DCFC)-Ladevorgänge). Die Kunden finden bei allen Harley-Davidson LiveWire Händlern eine öffentlich zugängliche Fast-Charge-Station vor. Mittels einer Level-3-Schnellladung wird in einer Stunde Strom für 192 Meilen (309 km) aufgenommen. So kann man den Akku in nur 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent befüllen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die LiveWire beträgt in Österreich 33.390 Euro.

