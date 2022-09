Harley-Davidson Low Rider „El Diablo“

Harley-Davidson bereichert seine Icons Collection mit der Low Rider „El Diablo“. Sie soll an die FXRT von Anfang der Achtziger erinnern. Basis ist die 77 kW/105 PS starke Low Rider ST. Die erhält eine aufwendige mehrschichtige rote Lackierung mit von Hand aufgetragenen goldenen Pinstripes.

Schwarze Oberflächen und Alufelgen in einem matten Bronzeton ergänzen den teuflischen Auftritt. Dazu kommt ein direkt in das Cockpit integriertes Soundsystem von Rockford Fosgate mit 250-Watt-Verstärker und Bluetooth. Und mit einer sich automatisch an die Geschwindigkeit anpassende Lautstärkeregelung.

Jedes Modell der Icons Collection ist einzeln nummeriert und wird nur einmal produziert. Von der Harley-Davidson Low Rider „El Diablo“ produziert man weltweit nur 1.500 Exemplare. Sie ist ab Herbst in Österreich für 35.995 Euro plus Nebenkosten erhältlich. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp