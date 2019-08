Harley-Davidson – Softtail-Familie wächst

Mit der puristischen Low Rider S wächst die Softtail-Familie von Harley-Davidson 2020 erneut. Auffälligstes Merkmal: der auf vier Zoll hohen Risern ruhende hohe Lenker. Weiters der tief ausgeformte Solositz. Und die farblich auf die Maschine abgestimmte Scheinwerferverkleidung. Statt Chrom hat das Bike zahlreiche schwarze Oberflächen in unterschiedlichen Schattierungen.

Die Low Rider S wird vorne von einem 19 Zoll großen Rad in einer USD-Gabel geführt. Hinten ist ein 16-Zöller montiert. Während die Low Rider mit einer einzelnen 300-Millimeter-Bremsscheibe am Vorderrad ausgestattet ist, gibt es bei der S zwei Bremsscheiben. Der bekannte Milwaukee-Eight-114-Motor mit 1.868 ccm Hubraum und 59 kW/93 PS stemmt bei 3.000 Touren 155 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Trockengewicht 295 Kilogramm. Die Harley-Davidson Low Rider S ist Schwarz und in Silber zu haben. Sie kostet in Österreich 23 695 Euro.

