Harley-Davidson – Verfeinerung der Stimme

„Eine schöne Stimme klingt voll, rund, warm, hat eine abwechslungsreiche Sprechmelodie, füllt den Raum und ist laut genug“, weiß die renommierte Stimmexpertin und Sprachtrainerin Ingrid Amon – und sie ist überzeugt, dass bei alledem tiefe Frequenzen beruhigend auf uns Menschen wirken. Wen wundert’s also, wie die Wahl von Harley-Fans ausfällt, wenn sie zwischen Sopran und Bass zu entscheiden haben. Klare Sache: Schön tieffrequent, voll und satt blubbernd soll die Stimme des Bikes tönen – ein Klang, der die Seele massiert und andeutet, wie locker der V-Twin seine Kraft aus dem Ärmel schüttelt.

ECE-zugelassen

Kann man eine ohnehin schöne Stimme noch verbessern? Und ob! Wer den Sound seines Milwaukee-Irons in Richtung langer Schallwellen optimieren und zugleich den Look der Maschine verfeinern will, dem bietet Harley-Davidson nun weitere ECE-zugelassene „Screamin’ Eagle“-Schalldämpfer an. Sie eignen sich für „Sport Glide“- und „FXDR 114“-Modelle. Für Erstere gibt’s den schwarzen Screamin’ Eagle Street Cannon Muffler. Er sorgt für ein fettes Potato-Potato, ohne gleich den Frieden mit den Nachbarn zu gefährden. Wer auf Glanz und Gloria steht, wählt den Street Cannon in Chrom. Auch er ist natürlich optimal auf den Milwaukee-Eight 107 abgestimmt. Er kann wie die schwarzen Cannons mit einer breiten Palette von Endkappen ausgerüstet werden, die für den ganz individuellen Look sorgen. Je nach Variante sind passende Hitzeschilde mit lasergraviertem Logo in Schwarz oder Chrom erhältlich. Neben dem Ohr fährt eben auch das Auge immer mit.

Für die FXDR 114 hält das Zubehörprogramm das neue Screamin’ Eagle Muffler Kit bereit. Das aus Titan gefertigte Bauteil wartet nicht nur mit einem ebenso wuchtigen wie legalen Klang auf, sondern bringt auch rund fünfzig Prozent weniger Gewicht auf die Waage als sein Serienpendant. Die Karbon-Endkappe und ein Karbon-Hitzeschild gehören zum Lieferumfang.

Harley-Davidson-„Screamin’ Eagle“-Schalldämpfer für Softail-, Touring- und Sportster-Modelle mit euro-amtlichem Segen gibt es beim nächstgelegenen Harley-Davidson-Vertragshändler. Informationen findet man im Web unter https://accessories.harley-davidson.eu.

