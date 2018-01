has.to.be – Betriebsszenarien für elektrisch betriebene Fahrzeug-Flotten

has.to.be – Betriebsszenarien für elektrisch betriebene Fahrzeug-Flotten. Statement von Martin Klässner, CEO der has.to.be gmbh, beim Fachkongress „Vernetzte Mobilität“. Die zunehmende Elektrifizierung und Digitalisierung, notwendige Nachhaltigkeit sowie neue Entwicklungen benötigen von den Branchenbetrieben ein Umdenken, um erfolgreich zu wirtschaften. Sie erfordern neue Denkansätze in der Mobilität.

Klässner hielt ein klares Plädoyer für elektrisch betriebene Fahrzeug-Flotten, denn durch Steuervorteile und Förderungen werden die Anschaffungs- und Betriebskosten reduziert. Und elektrisch betriebene Fahrzeuge profitieren von geringeren Unterhaltskosten. An Hand von Grafiken konnte er anschaulich aufzeigen, wie sehr sich die Einsparung von CO2-Emissionen auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen auswirken. Die Firmen müssen für den Aufbau von elektrisch betriebenen Flotten die folgenden Anforderungen erfüllen: Nach einer vorhergehenden Analyse braucht es intelligente und steuerbare Hardware, lokales Lastmanagement mit lokaler Messung und eine weitgehende Automatisierung der Abrechnungsprozesse.

has.to.be bietet auch für den Betrieb von Flottenlösungen eine 360 Grad Full-Service-Dienstleistung. Dies beinhaltet eine Analyse der technischen Anforderungen durch ein dezentrales Berater-Netzwerk, CPO Operations, die gesamte Betriebsführung der Ladestationen, MSP Operations für diskriminierungsfreies Laden im öffentlichen Bereich, die vollständige Automatisierung der Abrechnungsprozesse und die Abwicklung des gesamten Clearing Prozesses. So können sich auch Flottenbetreiber auf ihr Geschäft konzentrieren und has.to.be kümmert sich um den Rest.

Klässner führte in seinem Vortrag zwei unterschiedliche Betriebsszenarien näher aus. An Hand zweier Beispiele – im Fall 1 erfolgt das Laden am Firmengelände und öffentlich – im Use Case 2 laden die Mitarbeiter am Privatwohnsitz – konnte er aufzeigen, wie elektrisch betriebene Fahrzeug-Flotten erfolgreich funktionieren können.

„Der Betrieb von Flotten ist heute bereits ganz einfach. Und die Kosten für die Errichtung einer Infrastruktur amortisieren sich bei fünf Fahrzeugen nach sechs Jahren, bei 20 Fahrzeugen nach drei und bei 50 Fahrzeugen schon nach zwei Jahren,“ so Martin Klässner.

Über has.to.be gmbh

Im Jahr 2013 wurde diese mit dem Ziel den Erfolg von Elektroautos zu beschleunigen gegründet. Mit be.ENERGISED entwickelte sie eine E-Mobilitätslösung für die Verwaltung und Abrechnung von Ladestationen. Heute werden mit be.ENERGISED 7.500 Ladepunkte bei mehr als 120 zufriedenen Betreibern in 17 Ländern gesteuert. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, wie z. B. Austria Born Global Champion, Gewinner EIT Digital Challenge winners in the Smart Energy System (beides 2015), Gewinner World Summit Award (WSA mobile 2016) oder 2017 der zweite Platz beim Salzburger Wirtschaftspreis „Innovation“. Weitere Informationen unter https://beenergised.com