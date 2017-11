Heico Sportiv – Erweitertes Angebot für Hybride

Heico Sportiv – Erweitertes Angebot für Hybride. Mit der neuen e.motion Leistungssteigerung für die Volvo-Modelle S90 und V90 T8 erweitert Heico Sportiv das Angebot für die Volvo Twin Engine Modelle mit Plug-in Hybrid-Technologie. Dank intelligenter Software steigt die Systemleistung auf 314 kW427 PS, das maximale Drehmoment auf 710 Nm.

Basis des Leistungszuwachses um 15 kW/20 PS und 70 Nm ist die sogenannte e.motion Unit. Die von Heico Sportiv entwickelte Technologie besteht aus einem zweiten Motorsteuergerät, das parallel zur originalen Motorsteuerung installiert wird.

Dabei überzeugt Heico Sportiv e.motion durch einen spürbaren Leistungszuwachs, der über eine Optimierung hinausgeht und das vorhandene Motorpotenzial durch eine kompromisslose und zugleich harmonische Abstimmung optimal nutzt. Die intelligente Steuerelektronik ist direkt an den Fahrzeug CAN-Bus angebunden und überwacht permanent alle serienmäßigen Motorschutzfunktionen. Sollte es zu Unregelmäßigkeiten kommen, schaltet sich e.motion blitzschnell ab und verhindert eine Überlastungen von Motor und Antriebsstrang.

Im Fahrbetrieb demonstriert e.motion seine Souveränität bei Durchzug und Beschleunigung, zum Beispiel beim Spurt auf 100 km/h. Hier ist das Referenzauto (Volvo V90 T8) mit Heico-Tuning satte 0,7 Sekunden (5,6 vs. 6,3 Sekunden) schneller. Noch deutlicher wird der Vorsprung bei der realitätsnahen Elastizitätsmessung von 80 auf 200 km/h: hier sind es über fünf Sekunden (15,3 vs. 20,7 Sekunden) gegenüber dem Serienpendant.

Die e.motion Leistungssteigerung für die Volvo Twin Engine Modelle XC60, S90, V90 und XC90 T8 sind ab sofort lieferbar. Garantie von bis zu 60 Monaten und 150.000 Kilometer (entsprechend den HEICO SPORTIV Garantiebedingungen) ab Erstzulassung inbegriffen. Darüber hinaus verfügen alle e.motion Leistungssteigerungen über ein Teilegutachten, das eine einfache Eintragung in die Fahrzeugpapiere ermöglicht und sicherstellt.