Heidelberg Wallbox ist Kundenfavorit

Laut einer Kundenbefragung in Deutschland ist die Heidelberg Wallbox eindeutiger Kundenfavorit. Die E-Mobilität ist ja – in absoluten Verkaufszahlen auf niedrigem Niveau – aber immerhin doch in starkem Aufwind. Da lässt auch ein Ranking für Wallboxen nicht lange auf sich warten. Und als Kundenfavorit hat man in Deutschland die Heidelberg Wallbox gewählt. Grund genug, sie mit dem Top Brand Siegel auszuzeichnen.

Basis der Erhebung: Knapp 2.000 befragte Elektroautobesitzer und potenzielle Käufer. Davon halten 82 Prozent eine private Ladestation für „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ im Zug der Anschaffung eines E-Autos. Rund 700 der befragten Teilnehmer besitzen bereits ein Elektrofahrzeug. Und der Teil davon, der eine Wallbox der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) installiert hatte, äußerte sich sehr zufrieden. Man würde das Produkt auch weiterempfehlen. Auf dieser enorm aufschlussreichen Basis zeichnet das Markt- und Wirtschaftsforschungsunternehmen EUPD Research die Heidelberg Wallbox mit dem Top Brand Wallbox Siegel aus.

