Heimo Egger übernimmt die Geschäftsführung bei Denzel Autoimport GmbH –Ing. Mag. Jürgen Höller konzentriert sich auf den Aufbau eines neuen Geschäftsfelds innerhalb der Denzel-Gruppe.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommt es bei Mitsubishi Motors Österreich aus strategischen Gründen zu einem geplanten Führungswechsel. Heimo Egger übernimmt die Geschäftsführung von Mitsubishi Motors Österreich, während Jürgen Höller künftig innerhalb der Denzel-Gruppe den weiteren Aufbau des Robotics Geschäftsbereich – einem strategisch wichtigen Geschäftszweig im Denzel Imperium – verantworten wird.

So gesehen Gausiumprodukte, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Reinigungsroboter, das eine Produktreihe autonomer Reinigungslösungen europaweit vertreibt.

Durch ihre Multifunktionalität reduzieren sie den Einsatz mehrerer Maschinen und Arbeitsgänge, wodurch nicht nur Personalressourcen geschont, sondern auch dynamische Flächen mit viel Bewegung schneller wieder nutzbar werden.