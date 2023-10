Herbstrallye Dobersberg – Zeit für eine weitere Rallye

Es wurde wieder Zeit für eine Rallye und mit die Herbstrallye Dobersberg 2023 setzte man diesmal auch neue Maßstäbe. Ein beeindruckender Rekord steht an: 113 Teams treten an. Der Weltmeister Ott Tänak führt das Feld an und steuert seinen Ford Puma Rally1 Hybrid, begleitet von vielen anderen Top-Piloten.

Ott Tänak, ehemaliger Weltmeister und Sieger der kürzlichen WM-Rallye in Chile, startet mit seinem Ford Puma Rally1 Hybrid. Tänak bereitet sich mit dieser Teilnahme auf die Zentraleuropa-Rallye vor. 20 Rally2-Fahrzeuge sind ebenfalls am Start, inklusive des Herbstrallye-Gewinners aus dem Vorjahr Jan Skala, und des WRC3-Champions dieses Jahres, Roope Korhonen. Heimische Helden wie Gerald Bachler und Thomas Regner treten ebenfalls im Finale der Austrian Rallye Challenge gegeneinander an, um den Titel zu erringen.

Rahmenprogramm garantiert

Die Veranstaltung verspricht ein aufregendes Feld: von historischen Schmuckstücken über prominente Allradpiloten bis hin zu herausragenden Nachwuchsfahrern. Außerdem bietet die Veranstaltung zudem eine optimale Plattform für Rallye-Fans, um sich über die neuesten Entwicklungen und Talente zu informieren. Neben dem Motorsport erwartet die Besucher eine breite Palette kulinarischer Köstlichkeiten am Dobersberger Flughafen. Mehr Informationen zur Herbstrallye Dobersberg

