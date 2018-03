Hermann Neubauer – Saison 2018 mit internationelem Programm in der EM

Hermann Neubauer – Saison 2018 mit internationelem Programm in der EM. Rallye-Staatsmeister 2016, Jäger des Weltmeister-Polos und Vize-Staatsmeister 2017 – und nun der Aufstieg in die Top-Klasse der Rallye-Europameisterschaft: Für Hermann Neubauer gingen und gehen Träume in Erfüllung. Dahinter steckt jedoch auch ein großes persönliches Engagement des jungen Salzburgers, der sich seinen Traum vom Rallye-Fahren auf höchstem Niveau hart erarbeitet hat. Auch für seinen neuesten „Coup“, die Teilnahme an ausgesuchten Läufen der FIA ERC, hat Neubauer bislang hart gearbeitet: „Es ist anstrengend, aber es zahlt sich aus. Ich habe das große Glück, dass jene Sponsoren, die ich einmal für meine Projekte begeistern konnte, zum überwiegenden Teil an Bord bleiben und nun auch den nächsten Schritt in meiner Karriere – den Aufstieg auf die internationale Bühne – mittragen. Dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, denn das ist keine Selbstverständlichkeit!“

Noch steht das Programm, das Hermann Neubauer gemeinsam mit seinem bewährten Co-Piloten Bernhard Ettel absolvieren wird, nicht hundertprozentig fest: „Fix ist, dass ich jetzt einmal die ersten beiden Läufe auf den Azoren und den Kanaren fahren werde. Natürlich möchte ich danach noch weitere ERC-Läufe bestreiten, allerdings bin ich im Moment noch in Verhandlungen mit weiteren Partnern. Mein Ziel ist, möglichst viele EM-Einsätze zu bestreiten.“

Dass sich Hermann Neubauer dabei auf die bewährte Mannschaft von ZM-Racing rund um Teamchef Max Zellhofer verlassen kann, freut den Lungauer besonders: „Das war mir ein großes Anliegen. Natürlich muss man bei so einem Projekt darüber nachdenken, zu einem internationalen Team zu wechseln. Aber Max und ich haben viele Angebote verglichen und dann doch einen Weg gefunden, wie wir es gemeinsam machen können. Das ist für mich und Bernhard enorm wichtig, denn die Jungs von ZM-Racing sind einfach die beste Truppe, die man sich für diese große Aufgabe wünschen kann, auf sie können wir uns hundertprozentig verlassen. Ein fabrikneuer Ford Fiesta R5 von M-Sport steht auch schon bei Max in der Halle. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Richard Millener und die gesamte Mannschaft von M-Sport, die uns großartig unterstützen und ein sensationelles Auto aufgebaut haben. Ich kann es kaum erwarten, bis es in knapp drei Wochen losgeht!“