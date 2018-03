Hermann Neubauer startet in die Saison 2018

Die erste große Herausforderung ist die „Azores Airlines Rallye“

Hermann Neubauer startet gemeinsam mit Co-Pilot Bernhard Ettel in die Saison 2018. Die erste große Herausforderung ist die „Azores Airlines Rallye“. Sie ist auch der erste Lauf zur Rallye Europameisterschaft – kurz ERC. Gefahren wird auf São Miguel, der Hauptinsel der Azoren, das Rallye-Zentrum befindet sich in der Hauptstadt Ponta Delgada. Von dort aus gilt es 15 Sonderprüfungen mit insgesamt 207,44 Kilometer Länge zu befahren, der Hauptteil davon wird auf losem Untergrund absolviert. Natürlich ist auch die klassische Sonderprüfung „Sete Cidades“ rund um den See „Lagoa Azul“ beziehungsweise die Caldera des berühmten Vulkan-Kraters eine Schotterstraße.

Das neue Fahrzeug ist perfekt

Auch die erste Testfahrt mit den nagelneuen Ford Fiesta R5 verlief ohne Probleme. Das Team von „ZM-Racing“ hat den Fiesta eigens für die ERC angeschafft. Neubauer findet die Abstimmung perfekt und er kann sich zu einhundert Prozent auf Max Zellhofer und sein Team verlassen. Aufgrund des Wechsels von WRC auf den R5 und den geänderten Prüfungen, schließt er eine gewisse Eingewöhnungsphase nicht aus. Man darf zum Beispiel nur zweimal die Prüfungen über die Prüfungen fahren.

Das Tempo soll kontinuierlich steigen

Trotz der vorsichtigen Prognose sieht Hermann Neubauer diese nicht als „Tiefstapeln“. Am Start stehen nämlich 35 R5 Teams darunter eine Menge international erfahrene und schnelle Piloten wie Alexey Lukyanuk. Natürlich hat sich Neubauer ein engagiertes Ziel gesetzt, aber bei seinem ersten internationalen Start seit Jahren, ist ihm wichtig, die Rallye ohne Zwischenfall zu absolvieren. Außerdem will er das Tempo kontinuierlich steigern. Es wird in diesem Jahr noch genug Gelegenheiten geben, sich in diesem Klassenfeld zu beweisen!