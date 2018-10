Hey, da ist ja ein Mercedes

Mit einer neuartigen Pop-up Box sorgt derzeit Mercedes-Benz Österreich in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Moser in Villach für Aufsehen. Der mobile Mercedes-Benz Auftritt kommt erstmalig in Österreich zum Einsatz und steht noch bis Ende Oktober vor dem Villacher Einkaufszentrum Atrio. Kunden können sich dort in entspannter Atmosphäre über aktuelle Modelle wie die neue A-Klasse mit der intelligenten Sprachsteuerung „Hey, Mercedes“ informieren und gleich vor Ort die neuesten Fahrzeuge Probefahren.

Pop-ups muss es nicht immer nur beim Surfen im Web geben

Pop-up-Formate sind überraschend: An einem Ort, wo man nicht damit gerechnet hat, öffnet sich für einen bestimmten Zeitraum eine neue Erlebniswelt und unterstützen das bestehende Vertriebs- und Kundendienstnetz. In Villach wurde mit dem Einkaufszentrum Atrio ein attraktiver und stark belebter Platz gefunden, um die auffällige Pop-up Box ideal in Szene zu setzen. Mercedes-Benz nutzt diese moderne Art der Kundenansprache, um potentiellen Käufern direkt in ihrem persönlichen Alltag zu begegnen. Will man dem Kunden ein individuelles Erlebnis bieten, muss man einen Schritt auf ihn zugehen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit dem Konzept der Pop-up Box kommen völlig neue Kunden in Kontakt mit der Marke, die sich in entspannter Atmosphäre professionell beraten lassen und Probefahrten durchführen können. Anfang November wird die Pop-up Box in Kooperation mit dem Autohaus Kaposi für zwei Wochen in Klagenfurt aufgestellt sein.

Teil der digitalen Kundenbindung

Eine große Bedeutung für den Kundendialog der Zukunft hat etwa die digitale Kommunikation. Beispiele für aktuell in Umsetzung befindliche Neuerungen sind der einheitliche Web-Auftritt für alle Mercedes-Benz Betriebe, das so genannte „One Web“, oder Features wie das „Wallet@retail“, das Kunden und Interessenten zum Beispiel ermöglicht, sich stets über aktuelle Neuigkeiten eines Mercedes-Partners mittels Push-Nachrichten auf das eigene Smartphone informiert zu halten.

Auch bei den Händlern wird die Digitalisierung im Verkaufsprozess immer wichtiger. Interaktive Touchscreen-Bildschirme, iPads und Stelen sind Teil des sogenannten BCE-Bausteins „Digital Signage“ und bieten dem Händler die Möglichkeit, seinen Kunden individuell mit relevanten Inhalten zu versorgen: Informationen zum selbst konfigurierbaren Fahrzeug, Videos und vieles mehr.

