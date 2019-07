High Power Charger am Knoten A2 – A9 in Graz

SMATRICS hebt damit die Langstreckentauglichkeit von E-Autos in eine neue Dimension. „Wir haben uns schon in der Startphase unseres Unternehmens dadurch ausgezeichnet, der Technologie immer einen Schritt voraus zu sein“, erklärt Michael-Viktor Fischer von SMATRICS. An den neuen Ladestationen können vier Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 150 kW geladen werden. „Das ist mehr als dreieinhalb mal so schnell wie der aktuelle Standard von 50 kW. Somit ist für die Zukunft, wenn Autos mit 350kW laden können, bereits vorgesorgt.“