hive expandiert – auch in Österreich

Hive expandiert mit seinen E-Scootern – auch in Österreich. Nur sieben Monate nach Einstieg in den E-Scooter Markt erreichte hive eine Million Fahrten weltweit. Und das, obwohl das Unternehmen aktuell in nur sechs europäischen Städten aktiv ist. In den kommenden Wochen steht eine groß angelegte Expansion vor, darunter auch zwei österreichische Städte.

In 5 Städten Europas. In Österreich kommen 2 dazu.

Hive, seit April 2019 auch in Wien verfügbar ist, ist derzeit in fünf europäischen Ländern aktiv und plant in den kommenden Wochen auf acht weitere Städte zu expandieren. Zwei davon in Österreich.

In Wien sind die neon-grünen E-Scooter innerhalb des Gürtels und in einigen Zonen auch darüber hinaus verfügbar. Um eine Fahrt zu starten, müssen Benutzer lediglich die hive-App www.ridehive.com herunterladen und sich registrieren. Der Standardpreis für den Service beträgt 1 € zum Freischalten + 0,15 € pro gefahrene Minute.

„Innerhalb der nächsten drei Wochen wollen wir in zwei österreichischen Städten aktiv werden”, sagt Kariem Ahmed, City Manager von Wien. „In erster Linie streben wir eine langfristige, sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Städten an.” ergänzt Martin Schrotter, neuer Marketing Manager von hive.

