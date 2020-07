Hola Tapas Bar – Lifestyle-Kooperation von Seat & Amador

Alles spanisch – Lifestyle-Kooperation von Seat und Amador. Im Auhof Center am Stadtrand von Wien eröffnet Seat demnächst eine Hola Tapas Bar. Der Automobilhersteller aus Barcelona hat sich dazu mit dem Ausnahmekoch Juan Amador zusammengeschlossen – gemeinsam lassen sie die Welt der Automobile mit der typischen Küche Spaniens verschmelzen und machen dieses neue Kundenerlebnis somit für ein breites Publikum zugänglich.

Platz für 80 Gäste auf 460 Quadratmetern

Die Tapas Bar mit ihrem mediterranen Design bietet auf 460 Quadratmetern Platz für 80 Gäste. Das ebenerdige, großzügig gestaltete Restaurant befindet sich im Einkaufszentrum Auhof Center und ist in drei Bereiche unterteilt: zum einen die Gastronomie, die das Lebensgefühl und die Kulinarik von Barcelona nach Wien transportiert und zum anderen zwei Präsentationsflächen, die jeweils den Marken Seat und Cupra gewidmet sind. Eröffnet wird am 17. August mit reduzierter Kapazität, um den COVID-19 Maßnahmen zu entsprechen. Zusätzlich zu den Tapas vor Ort wird das Restaurant auch „Tapas to go“ anbieten. Gäste können somit die spanischen Köstlichkeiten auch zu Hause oder am Arbeitsplatz genießen. Mehr Infos unter www.hola-tapasbar.com

