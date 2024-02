Holding Graz – Vogl + Co & Prime Mobility bei „tim“

Auto teilen statt besitzen, das ist das Konzept von „tim“ . Gemeinsam mit Vogl + Co und der Prime Mobility GmbH weitet die Holding Graz das (e-)Carsharing-Angebot nun auf österreichische Städte und Gemeinden aus.

In Graz, Linz, Bezirk Voitsberg oder Laßnitzhöhe kann man das Carsharing-Angebot der Marke „tim“ bereits nutzen, nun bieten die Holding Graz als Eigentümerin von „tim“, die Vogl + Co Gruppe mit der Pan Pneu Fahrzeughandels und Leihwagen GesmbH und die Prime Mobility & Consulting GmbH in Form eines Public Private Partnership in ganz Österreich e-Casharing-Lösungen an. Interessierte Städte und Gemeinden, die ihren Bewohnern ein Carsharing-Angebot zur Verfügung stellen möchten, erhalten damit umfassende Beratung und Unterstützung bei der Implementierung von „tim“ vor Ort. In einem ersten Schritt liegt der Fokus auf steirischen Gemeinden, danach erweitern Holding Graz, Vogl + Co und die Prime Mobility das Angebot auf weitere Bundesländer in ganz Österreich.

Stimmen dazu:

Holding Graz CEO Wolfgang Malik: „Die Holding Graz betreibt mit „tim“ seit mittlerweile sieben Jahren ein europaweit einzigartiges Mobilitätsprojekt, das zeitgemäß auf „Auto teilen“ anstatt „Auto besitzen“ setzt. Das tim-Modell wird als Franchise-Angebot bereits jetzt in vielen Städten und Gemeinden in Österreich erfolgreich betrieben. Gemeinsam mit Vogl + Co und der Prime Mobility transferieren wir unser Know-How im e-Carsharing-Bereich nun in der gesamten Steiermark und in weiterer Folge in ganz Österreich.“

Mark Perz, Vorstandsdirektor Mobilität & Freizeit in der Holding Graz: „Ziel der Kooperation mit Vogl + Co und der Prime Mobility ist es, das Mobilitätsangebot von „tim“ über die Grenzen der Stadt Graz hinaus noch bekannter zu machen und zu erweitern. Gemeinsam unterstützen wir steirische und österreichische Gemeinden dabei, e-Carsharing als attraktive Option für ihre Bewohner anzubieten.“

Vogl + Co Geschäftsführer Gerald Auer und Oliver Wieser freuen sich: „Mit der Kooperation der Holding Graz und der Prime Mobility setzt Vogl + Co den Weg zum 360-Grad-Mobilitätsanbieter konsequent fort. Die Verbindung einer großen Auswahl an Fahrzeugen und bedarfsgerechten Mobilitätslösungen mit innovativen Ansätzen, wie Carsharing, stellt eine optimale Ergänzung im Mobilitätsportfolio dar. Die Kooperation mit „tim“ stärkt vor allem das Mobilitätsangebot für Gemeinden und Bauträger in ganz Österreich, welche zukünftig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen, regionalen Mobilität und Reduzierung der CO 2 -Emissionen leisten.“

Ergodessen können Kunden anderer Städte und Gemeinden auch das Angebot von „tim“ in der jeweiligen Region sowie in Graz und Linz nutzen. Neben Gemeinden werden in einem weiteren Schritt auch gezielt Bauträger größerer Wohnanlagen sowie Unternehmen angesprochen. In welchen österreichische Gemeinde bereits das „tim“ als Carsharing-Angebot bereits angeboten wird findet man unter www.tim-oesterreich.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp