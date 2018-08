Holger Peters spricht für Porsche Financial Services

Holger Peters (50) übernimmt zum 1. August die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung bei der Porsche Financial Services GmbH. Er ist Nachfolger von Albert Moser (67), der in den Ruhestand wechselt.

Peters hatte schon diverse Führungspositionen im Konzern

Vor seinem Wechsel in die Geschäftsführung der Porsche-Tochter im September 2017 war Peters acht Jahre lang Leiter des Controllings der Porsche AG und zuvor in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland für den Konzern tätig. (ampnet/jri)

