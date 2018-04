Home Sweet home à la Hymer

Campen früher und heute.

Im Erwin Hymer-Museum -Bad Waldsee, Baden Würtenberg – beginnt das neue Ausstellungsprogramm mit „Home Sweet Home – Haushalt unterwegs“. Das Museum wirft einen Blick in die Camper-Haushalte von früher und heute. Gezeigt werden clevere Ideen und nützliche Helferlein. Sie sorgen dafür, dass Camper heute auf fast nichts mehr verzichten müssen.

Der Haushalt reist immer mit

Gleichgültig ob mit dem Wohnwagen, dem Zelt oder dem Reisemobil – der Haushalt reist immer mit, wenn auch reduziert. Für viele Hotelurlauber ist es ein absolutes No-Go, aber für Camper gehört Hausarbeit oft zum Urlaub. Je nach Ausstattung der mobilen Unterkunft stellen sich Camper heute die gleichen Fragen wie früher: Wie wasche ich Wäsche ohne Waschmaschine? Wie lagere ich Lebensmittel ohne Kühlschrank? Wie koche ich ohne Herd oder was esse ich, wenn die landestypische Küche am Urlaubsort womöglich nicht so ganz meinem Geschmack entspricht?

„Home Sweet Home“ präsentiert verschiedene Lösungen. Etwa für mobile Waschmaschinen und Toiletten oder zur Vielzahl der Möglichkeiten einer Camping-Küche. Die Ausstellung möchte mit interaktiven Mitmachstationen Wissenswertes zur Vorratshaltung und praktischen Wäschefasern vermitteln. Mit hübschem Geschirr und Spitzendeckchen lassen sie vergangene Zeiten wieder aufleben.

Bis zum 3. Juni 2018 ist „Home Sweet Home – Haushalt unterwegs“ in der Dauerausstellung des Erwin Hymer Museums zu sehen. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter Erwin Hymer Museum. (ampnet/gp)