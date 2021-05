Hommage an den Abarth1000 SP

Das Centro Stile Abarth hat als Hommage an den Abarth 1000 SP ein Konzeptfahrzeug aufgelegt. Denn der Abarth 1000 SP lässt die Herzen der Abarth-Fans noch heute höher schlagen. 1966 hat der Mailänder Ingenieur Mario Colucci den leichten und leistungsstarken Spider konstruiert. Er war auf den Rennstrecken in ganz Europa erfolgreich. Der 1000 SP wurde nur in begrenzter Stückzahl gebaut. Er trug maßgeblich zum Ruhm der Marke bei. Inspiriert von Stil, Leistung und Rennsiegen hat man 55 Jahre nach der Premiere des ikonischen Sport Prototipo als Hommage an den Abarth 1000 SP das Konzeptfahrzeug gebaut.

Das Einzelstück nimmt die charakteristischen Linien und die Optik seines historischen Vorläufers auf. Der Schwung der Karosserie verdeutlicht das Layout eines Spiders mit Mittelmotor. Die Seitenscheiben laufen in einem Bogen auf den Überrollbügel hinter dem Cockpit zu. Das betont den kompromisslosen Roadster noch stärker. Charakteristische Lufteinlässe prägen die vordere Haube und die Abdeckung des Mittelmotors. Auch die knallrote Lackierung und das Design der runden Scheinwerfer folgen dem minimalistischen Schema des historischen Abarth 1000 SP. Weit außen liegende Rückleuchten unterstreichen die Fahrzeugbreite.

Es ist den Designern gelungen, die Optik des historischen Sport Prototipo in die heutige Zeit zu transponieren. Der Gitterrohrahmen aus den 60ern ist einem modernen Kohlefaser-Monocoque und Hilfsrahmen aus Aluminium gewichen. Den neue Abarth 1000 SP treibt ein Vierzylinder-Mittelmotor mit 1.742 ccm und Turboaufladung an. Der leistet bis zu 177 kW/240 PS. Vorgesehen ist die Präsentation des Einzelstücks bei großen Oldtimer-Veranstaltungen ab Herbst 2021.

