Honda Civic: Als Diesel mit 9-Stufen Automatik

Honda bietet den Civic Fünftürer mit dem überarbeiteten 1,6-Liter-Dieselmotor nach Euro 6d-Temp ab sofort auch mit Neun-Gang-Automatik an. Die Limousine des 1.6 i-DTEC folgt im Oktober.

Die Automatik überspringt teilweise die Gänge

Die neue Automatik hat für komfortables Anfahren einen extrem niedrig übersetzten ersten Gang und „überspringt“ je nach Motordrehzahl und Gasbetätigung einzelne Getriebestufen. Sie wechselt zum Beispiel beim Herunterschalten direkt vom 9. in den 5. oder vom 7. in den 4. Gang. Die Bedienung erfolgt über Wahltasten in der Mittelkonsole. Am Lenkrad angebrachte Schaltwippen erlauben auch eine manuelle Wahl.

Die Motorleistung ist ausreichend für den Alltag auf österreichs Straßen

Mit 120 PS bei 4000 Umdrehungen in der Minute und 300 Newtonmetern Drehmoment bei 2000 Touren beschleunigt der Civic 1.6 i-DTEC mit Automatikgetriebe in 10,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Der Preis für die Einstiegsvariante „S“ mit Fahrlichtautomatik, adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Sicherheitspaket liegt bei 24 790 Euro. Die Limousine kostet etwas mehr, da diese in der höheren Ausstattungsstufe „Comfort“ startet.

