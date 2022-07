Honda Civic e:HEV ist bestellbar

Ab sofort ist er neue Honda Civic e:HEV bei den österreichischen Honda Händlern bestellbar. Die 11. Generation des Civic ist serienmäßig mit der selbst ladenden Two-Motor e:HEV Antriebstechnologie ausgestattet. Er ist ab 32.790 Euro erhältlich. Mit der Markteinführung des Civic erreicht Honda das Ziel seiner Electric Vision. Die sieht vor, dass bis Ende 2022 alle Volumenmodelle am europäischen Markt elektrifiziert sein sollen.

Die Basis

Die Ausstattungsvariante Elegance bildet die Basis des Modells. Sie ist serienmäßig mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sitzbezügen aus Stoff, Einparksensoren vorne und hinten bestückt. Weiters mit Rückfahrkamera, 7-Zoll-Multi-Informationsdisplay sowie einem Infotainment- und Navigationssystem mit acht Lautsprechern. Und außerdem mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Wie alle neuen Honda Modelle ist auch der Civic serienmäßig mit Honda Sensing ausgestattet. Dem System mit Sicherheitstechnologien und Fahrerassistenzsystemen. Wie etwa Spurhalteassistenten und neuem Stauassistenten.

Sport

Die Variante Sport ab 34.390 Euro bietet Sitze in einer Kombination aus Stoff und synthetischem Leder und Sportpedale.Außen LED-Nebelscheinwerfer, Außenspiegel mit schwarzen Spiegelkappen in die schwarze Fenstereinfassung übergehend. Und eindrucksvolle schwarze 18-Zoll-Alus.

Advance

Die Ausstattungsvariante Advance ab 37.990 Euro enthält ein Bose „CenterpointTM“ Soundsystem mit 12 Lautsprechern. Außerdem verfügt der Civic in dieser Ausstattung über ein Panorama-Glasschiebedach. Weiters ein adaptives Fernlicht und ein 10,2-Zoll-Multi-Info-Display in der Instrumententafel. Weitere Features sind zweifarbige schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Diamantschliff, Ledersitze und ein beheizbares Lenkrad.

„Die Markteinführung des brandneuen Civic ist ein wichtiger Meilenstein für Honda“, so Mag. Roman Cahak, Head of Sales Automobile bei Honda Austria. „Er setzt einmal mehr Maßstäbe, zugeschnitten auf die modernen Bedürfnisse der Kunden in ganz Europa.“

Heuer feiert der Civic sein 50-jähriges Jubiläum. Seit seiner Markteinführung 1972 konnte Honda über 27,5 Millionen Stück in 170 Ländern verkaufen. Die 11. Generation des Civic ist eine Evolution in Sachen Design, Fahrdynamik und Antriebstechnik.

Für die Kunden ist der brandneuen Civic e:HEV ab sofort bei den österreichischen Honda Automobil-Händlern bestellbar unter https://www.honda.at/cars/find-a-dealer.html

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp