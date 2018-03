Honda Civic – Marcus-Award als sicherster Kompakter

Der Honda Civic wurde mit dem Marcus für die Neuheit 2017 mit der besten Sicherheitsausstattung in der Kategorie Kompaktklasse ausgezeichnet. Bewertet wurden 49 Neuerscheinungen. Herangezogen wird dabei die Sicherheitsausstattung in der jeweiligen Basisausstattung und Basismotorisierung jeden Modells. 33 definierte Sicherheitsmerkmale werden überprüft und nach einem Punktesystem bewertet. Sie umfassen zum Beispiel die Anzahl an Airbags, Geschwindigkeitsbegrenzer, City Notbremssystem, Spurhalteassistent, Toter Winker Warner, Adaptiven Tempomat, Verkehrszeichenerkennung und Rückfahrkamera.

Der Honda Civic in der 10. Generation verfügt serienmäßig über Honda SENSING. Es umfasst aktive Sicherheitssysteme wie Kollisionswarnsystem, Präventiven Fahrerassistent, Spurhaltewarner, Präventives Spurhaltesystem (mit Bremsunterstützung), Adaptive Geschwindigkeitsregelung (mit Stauassistent bei Automatikgetriebe), Verkehrszeichenerkennung, Intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer und Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung.

„Dieses moderne Sicherheitspaket ist eines der umfassendsten in diesem Segment. Es verwendet eine Kombination von Radar- und Kameratechnologie sowie eine Vielzahl von Hightech-Sensoren, um den Fahrer in potentiellen Gefahrensituationen zu warnen und zu unterstützen. Wir freuen uns über die Auszeichnung“, sagt Roland Berger, Branch Director Honda Austria, bei der Preisübergabe.

Euro NCAP Bewertung – fünf Sterne

2017 erreichte der Honda Civic bei der Bewertung der Fahrzeugsicherheit Euro NCAP ebenso die höchste Stufe von fünf Sternen. Vor allem vier Bewertungsrubriken sind hier ausschlaggebend: Insassenschutz für Erwachsene, für Kinder, Fußgängerschutz und sicherheitsunterstützende Systeme.