Honda Civic Type R – Time Attack 2018 mit Jenson Button

Honda Civic Type R – Time Attack 2018 mit Jenson Button. Honda setzt sich zum Ziel, den Erfolg des preisgekrönten Civic Type R mit dieser neuen Herausforderung zu untermauern und schickt ein Team von Rennfahrern auf legendäre europäische Rennstrecken, um neue Rundenrekorde aufzustellen.

Das finale Team steht noch nicht fest, Honda kann allerdings bereits jetzt die Teilnahme des ehemaligen Formel-1-Champions und aktuellen NSX Super GT Piloten Jenson Button (GB) bestätigen. Die WTCR Fahrer Tiago Monteiro (Portugal), Esteban Guerrieri (Argentinien) sowie NSX Super GT Star Bertrand Baguette (Belgien) werden ihn bei dieser Challenge unterstützen.

In einer ähnlichen im Jahr 2016 durchgeführten Challenge, konnten mit dem Vorgänger des Civic Type R neue Rundenzeiten in Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Estoril sowie auf dem Hungaroring aufgestellt werden. Die teilnehmenden Piloten waren Fahrer der British Touring Car Championship sowie der World Touring Car Championship.

2018 wird Honda versuchen, die im Jahr 2016 in Silverstone (GB), Spa-Francorchamps (Belgien) und Estoril (Portugal) aufgestellten Zeiten weiter zu verbessern, weitere Rennstrecken werden noch bekanntgegeben.

Der neue Honda Civic Type R führt das Erbe der leistungsstarken Honda Kompaktsportler fort und ist das Fahrzeug mit der besten Beschleunigung sowie der schnellste Fronttriebler seiner Klasse. Er wurde so konzipiert, um sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke das beste Fahrerlebnis in seinem Segment zu bieten. Die leichte, hochsteife Karosseriestruktur, der niedrige Schwerpunkt sowie eine hochentwickelte Doppelachsen-Vorderradaufhängung reduzieren die störenden Krafteinflüsse in der Lenkung und optimieren das Kurvenverhalten im Grenzbereich.

Angetrieben durch einen 2.0 VTEC TURBO Benzinmotor, liefert der neue Honda Civic Type R eine Spitzenleistung von 320 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 272 km/h, mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden. Im April 2017 erzielte der Fronttriebler in Serienversion mit einer Rundenzeit von 7 Minuten und 43,8 Sekunden einen neuen Rundenrekord auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Honda wird den Civic Type R „Time Attack 2018“ auf dem Genfer Automobilsalon vom 8. bis 18. März präsentieren.